Nogomet

Na Old Traffordu prvič po 11 mesecih zavel optimizem

Manchester , 26. 10. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Jakob Batič
Komentarji
8

Nogometaši Manchester Uniteda so prvič pod vodstvom Rubena Amorima vpisali tri zaporedne ligaške zmage. Prestižen uspeh na derbiju proti Liverpoolu prejšnji teden so nadgradili proti Brightonu (4:2). Benjamin Šeško je začel v prvi postavi in prispeval asistenco za tretji gol vragov, ki so se kar naenkrat povzpeli na četrto mesto v angleškem prvenstvu. Prvič v skoraj letu dni dolgem obdobju Rubena Amorima pri Unitedu je na Old Traffordu zavel optimizem.

Solastnik Uniteda Sir Jim Ratcliffe je nedavno javno podprl Rubena Amorima, ta mu je začel vračati z rezultati.
Solastnik Uniteda Sir Jim Ratcliffe je nedavno javno podprl Rubena Amorima, ta mu je začel vračati z rezultati. FOTO: Profimedia

Od februarja lani Manchester United ni dobil tri zaporedne premierligaške tekme v eni sezoni. Bryan Mbeumo je bil glavni junak z dvema goloma, do prvenca je končno prišel Matheus Cunha, v polno pa je z obilo mero sreče meril tudi njegov rojak Casemiro, ki v zadnjem obdobju igra kot prerojen. 

Navijači rdečih vragov, vajeni razočaranj iz prejšnjih sezon, so svojim ljubljencem po tekmi namenili bučen aplavz, trener Ruben Amorim pa ne želi zganjati evforije. "Igramo veliko bolje kot v prejšnji sezoni, ampak sami veste ... Vse se lahko spremeni v treh tednih," je na novinarski konferenci zbrane novinarje nagovoril portugalski strokovnjak.

Ruben Amorim lahko po dobrih rezultatih v zadnjem obdobju nekoliko lažje zadiha. United je kar naenkrat na mestih, ki vodijo v Evropo.
Ruben Amorim lahko po dobrih rezultatih v zadnjem obdobju nekoliko lažje zadiha. United je kar naenkrat na mestih, ki vodijo v Evropo. FOTO: Profimedia

S tem je seveda želel spomniti na stanje duha izpred treh tednov, ko so po skromnem začetku sezone številni navijači zahtevali, da vodstvo kluba poišče zamenjavo zanj, a Amorim je v zadnjem obdobju krivuljo forme močno obrnil navzgor. 

Najprej so njegovi varovanci premagali Sunderland, ki še zdaleč ni naivna ekipa in trenutno zaseda celo drugo mesto na premierligaški lestvici. Nato je na Anfieldu prvič po letu 2016 padel Liverpool, v soboto pa še Brighton, s katerim je imel United v zadnjih sezonah ogromno težav. 

Preberi še Šeško s podajo prispeval svoj delež za zmago Uniteda, Liverpool z novo ničo

'Ne bi bili United, če ne bi trpeli'

Amorim je nadaljeval, da so tri točke proti Brightonu še toliko pomembnejše zaradi načina, na katerega so do njih prišli. Po zaostanku z 0:3 so gostje namreč uspeli doseči dva zadetka in zdelo se je, da bo United še enkrat več "klecnil", a je domača zasedba na Old Traffordu zdržala do konca, pri čemer je globoko v sodniškem dodatku Mbeumo z drugim golom dokončno odločil zmagovalca.

"Morali smo se prilagoditi. Vsi so točno razumeli, kaj se v danem trenutku od njih pričakuje. Na koncu smo trpeli, ampak ne bi bili Manchester United, če ne bi trpeli," se je smejalo Amorimu, ki je dodal: "Ko si samozavesten, je lažje igrati in zmagovati. Končno čutim, da smo prišli v tak trenutek." 

Statistični učinek Benjamina Šeška proti Brightonu.
Statistični učinek Benjamina Šeška proti Brightonu. FOTO: Sofascore.com

Šeško dvem golom dodal prvo podajo

Benjamin Šeško svojega strelskega izkupička ni izboljšal, je pa dodal prvo asistenco, ko je na 3:0 povišal Mbeumo. Po tekmi je na Instagramu zapisal: "Odlična zmaga in odlična ekipna miselnost. Vesel sem za svojo prvo podajo. Tako moramo nadaljevati." 

Srečanje proti Brightonu bo v posebnem spominu ostalo Matheusu Cunhi, ki je na začetku sezone kazal odlične predstave, a nikakor ni mogel zatresti mreže nasprotnika. To se je spremenilo v 24. minuti, ko je z natančnim nizkim strelom poskrbel za 1:0. 

Preberi še 'Ne bom se postrigel, dokler United ne zmaga pet tekem zapored'

"Težja kot je tekma, bolj samozavestno se počuti. Želi si prevzeti odgovornost. V fazi obrambe je odličen, ampak težave je imel pri doseganju zadetkov, tega ni mogel skriti. Vesel sem, da se mu je končno odprlo," je glede Brazilca povedal Amorim, ki se je nato dotaknil tudi za zdaj najbolj izstopajočega posameznika Manchester Uniteda. 

Bryan Mbeumo je najboljši posameznik Uniteda v tej sezoni.
Bryan Mbeumo je najboljši posameznik Uniteda v tej sezoni. FOTO: Profimedia

Mbuemo je stroj, Casemiro igra kot prerojen

To je brez dvoma Bryan Mbeumo, ki je poleti prišel iz Brentforda. 26-letni Kamerunec je na 10 tekmah dosegel pet golov, od tega štiri v Premier League. "Je pravi nogometni stroj. Odličen je v tranziciji in odlično se ujame z Amadom Diallojem. Ko smo dobili potrdilo, da si želi priti, nismo razmišljali." 

Pomemben del Unitedovega preporoda je tudi veteran Casemiro, za katerega se je še nekaj mesecev nazaj zdelo, da so mu na Old Traffordu šteti dnevi. 

"Casemiro je lahko za zgled ostalim. Na začetku je bil potisnjen v ozadje, tudi mladeniči, kot je Toby Collyer (trenutno posojen v WBA, op. a.), so imeli prednost pred njim. A ni se predal, trdo je garal in zdaj je nazaj. Za nas je izjemnega pomena. Nogomet se hitro spreminja in on je dokaz za to." 

Pred Unitedom sta zdaj dve gostovanji, najprej pri Nottingham Forestu, 8. novembra pa se bodo rdeči vragi odpravili v London, kjer jih čaka Tottenham. 

nogomet premier league manchester united
Verus
26. 10. 2025 11.53
Vse zaklenjeno - vse pomembne teme zaklenjene so tudi del razloga, da družba tako strmo drvi navzdol! nič pa o družbi ne pove več, kot marketing na tematiki o žrtvi nasilja. Oglas med ogledom objave o smrti nedolžnega človeka. Počivaj v miru novomeščan. Tvoja tragedija bo (žal) razlog za resen premik. Boš pa ostal zato spomin vsem, ki bomo živeli bolje, ker bo tvoja prezgodnja smrt temelj sprememb
Amor Fati
26. 10. 2025 11.40
Tri zmage v nizu so dosegli. Čudeži obstajajo.
Dvigalo
26. 10. 2025 11.38
Bravo Šeško!
športnik66
26. 10. 2025 11.20
+1
Še dve zmagi v nizu in so bo oni fen - dolgolasec, lahko ostrigel. 😂
Quercus
26. 10. 2025 11.19
Lepo, da se končno prebuja stari velikan kot je Manchester United. Pri nas v Sloveniji sicer za ta klub skoraj nihče ne navija, kakor tudi ne za ostale klube iz PL, saj je verjetno 80% slovenskih navijačev razdeljenih med Real Madrid in Barcelono. Pač tipična slovenska neizvirnost:D
Vladimir.Krutov
26. 10. 2025 11.36
Ni
mitja999
26. 10. 2025 11.43
Ni res... Strasten navijac Uniteda
tmj
26. 10. 2025 11.47
kake pa mas ti ?verjetno si dijak ane oz divjak
