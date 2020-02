Na Old Traffordu se spogledujejo z uvedbo stojišč

Manchester United je na pobudo navijačev tako vložil prošnjo na lokalni svetovalni odbor za varnost. Če bo želja uslišana, bodo na Old Traffordu 1500 sedežev spremenili v cono ‘varnih stojišč’, ki jih že poznajo nekateri evropski klubi. Pri rdečih vragih se nadejajo, da bi s to potezo izboljšali vzdušje, ki je – tako kot na večini premierligaških stadionov – v zadnjem času vse bolj klavrno.

Za kaj sploh gre?

Za uvedbo 'varnih stojišč' (v angleščini: safe standing, op. a.) so se že pred leti odločili nekateri nemški klubi. Gre za sistem ograj in stolov, ki se lahko, v kolikor jih posamezniki ne potrebujejo, zložijo v ograjo, tako da ne motijo navijačev, ki obračun spremljajo stoje in imajo na ta račun več prostora. Raziskave so pokazale, da so navijači v takšnih delih tribun bolj zavarovani pred morebitnimi poškodbami, za nameček pa v večini klubov, kjer so se za potezo odločili, poročajo tudi o občutnem izboljšanju vzdušja.

Od ekip, ki nastopajo v Premier League, so varna stojišča že uvedli na Wolverhamptonovem Molineauxu in novozgrajenem Tottenhamovem stadionu. Prvi otoški klub s sektorjem, ki je v celoti namenjen stanju, je sicer bil škotski Celtic, ki je stojišča uvedel julija 2016.