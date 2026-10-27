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Na Old Traffordu so se zavili v molk: kaj sploh lahko reši Carricka?

Manchester, 27. 10. 2026 09.40 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Michael Carrick

Uprava in lastniki Manchester Uniteda vse od nedeljskega bolečega poraza proti Bournemouthu (0:3) tehtajo vse možnosti glede prihodnosti za zdaj še glavnega trenerja moštva z Old Trafforda Michaela Carricka, a kot kaže odločitve še vedno niso sprejeli. V ozadju pa se vse bolj šušlja o imenih potencialnih Carrickovih naslednikov.

Že v nedeljo, kakšno uro po koncu tekme proti Bournemouthu v Premier League, smo poročali o morebitnem odhodu Michaela Carricka s klope rdečih vragov, vendar po poročanju Daily Maila končna odločitev še ni sprejeta. Kot še pišejo angleški mediji, bi moral imeti Carrick v ponedeljek prost dan, vendar so ga v popoldanskih urah opazili, kako se je z osebnim vozilom pripeljal v Unitedov trening center.

Predvideva se, da je bil na pogovoru z vodstvom kluba, otoški mediji pa so izvedeli tudi, da so izvršni direktor Omar Berrada, športni direktor Jason Wilcox, solastniki Joel in Avram Glazer ter Jim Ratcliffe vse od nedeljskega poraza na nenehni telefonski zvezi. Vsi upajo, da bodo tokrat sprejeli odločitev, ki bo United usmerila v pravo smer. Carricku pogodba poteče čez 18 mesecev, a glede na zadnje rezultate je malo verjetno, da bo dejansko tako dolgo ostal na položaju trenerja rdečih vragov.

Michael Carrick po zadnjem bolečem porazu v angleškem prvenstvu, ko je nemočnemu Manchester Unitedu na kultnem Old Traffordu mero vzel še Bournemouth.
Michael Carrick po zadnjem bolečem porazu v angleškem prvenstvu, ko je nemočnemu Manchester Unitedu na kultnem Old Traffordu mero vzel še Bournemouth.
FOTO: Profimedia

Kot možni nasledniki Angleža se omenjajo Eddie Howe, Julian Nagelsmann in Antonio Conte. Nekdanji nogometaš Uniteda Ashley Young (41) pa meni, da bi bil prihod slednjega na klop Uniteda prava katastrofa.

"Conte je bil moj trener, ko sem igral za Inter, in lahko rečem, da je nor. Veliko se govori o slabih tekaških navadah igralcev Manchester Uniteda in, če pride Conte in bodo nadaljevali z enako intenzivnostjo, bo to popolna katastrofa," je Young povedal za Overlap Daily, ob tem pa se je obregnil tudi ob njegove metode dela.

Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Ashley Young je v pogovoru za otoške medije med drugim dejal, da bi bila morebitna izbira Antonia Conteja za Carrickovega naslednika na klopi rdečih vragov katastrofalna odločitev vodstva kluba.
Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Ashley Young je v pogovoru za otoške medije med drugim dejal, da bi bila morebitna izbira Antonia Conteja za Carrickovega naslednika na klopi rdečih vragov katastrofalna odločitev vodstva kluba.
FOTO: Reuters

"Na treningih se igra veliko tekem 11 na 11, ogromno se teče in to zna biti včasih precej dolgočasno. Tudi sestanki in analize so trajali celo večnost. Če smo tekmo izgubili, smo šli v predavalnico, kjer je sestanek trajal tri do štiri ure," se je spominjal Young, ki je leta 2021 z Interjem pod vodstvom Contea osvojil naslov italijanskega prvaka.

Kandidati za novega trenerja so torej znani, zdaj pa je treba le še počakati na odločitev uprave angleškega velikana in videti, v katero smer bodo zavili tokrat. Bodo klubski legendi ponudili še nekaj časa ali pa bodo pot iz krize znova iskali z novim obrazom na klopi.

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