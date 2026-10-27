Na Old Traffordu so se zavili v molk: kaj sploh lahko reši Carricka?

Že v nedeljo, kakšno uro po koncu tekme proti Bournemouthu v Premier League, smo poročali o morebitnem odhodu Michaela Carricka s klope rdečih vragov, vendar po poročanju Daily Maila končna odločitev še ni sprejeta. Kot še pišejo angleški mediji, bi moral imeti Carrick v ponedeljek prost dan, vendar so ga v popoldanskih urah opazili, kako se je z osebnim vozilom pripeljal v Unitedov trening center.
Predvideva se, da je bil na pogovoru z vodstvom kluba, otoški mediji pa so izvedeli tudi, da so izvršni direktor Omar Berrada, športni direktor Jason Wilcox, solastniki Joel in Avram Glazer ter Jim Ratcliffe vse od nedeljskega poraza na nenehni telefonski zvezi. Vsi upajo, da bodo tokrat sprejeli odločitev, ki bo United usmerila v pravo smer. Carricku pogodba poteče čez 18 mesecev, a glede na zadnje rezultate je malo verjetno, da bo dejansko tako dolgo ostal na položaju trenerja rdečih vragov.
Kot možni nasledniki Angleža se omenjajo Eddie Howe, Julian Nagelsmann in Antonio Conte. Nekdanji nogometaš Uniteda Ashley Young (41) pa meni, da bi bil prihod slednjega na klop Uniteda prava katastrofa.
"Conte je bil moj trener, ko sem igral za Inter, in lahko rečem, da je nor. Veliko se govori o slabih tekaških navadah igralcev Manchester Uniteda in, če pride Conte in bodo nadaljevali z enako intenzivnostjo, bo to popolna katastrofa," je Young povedal za Overlap Daily, ob tem pa se je obregnil tudi ob njegove metode dela.
"Na treningih se igra veliko tekem 11 na 11, ogromno se teče in to zna biti včasih precej dolgočasno. Tudi sestanki in analize so trajali celo večnost. Če smo tekmo izgubili, smo šli v predavalnico, kjer je sestanek trajal tri do štiri ure," se je spominjal Young, ki je leta 2021 z Interjem pod vodstvom Contea osvojil naslov italijanskega prvaka.
Kandidati za novega trenerja so torej znani, zdaj pa je treba le še počakati na odločitev uprave angleškega velikana in videti, v katero smer bodo zavili tokrat. Bodo klubski legendi ponudili še nekaj časa ali pa bodo pot iz krize znova iskali z novim obrazom na klopi.
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