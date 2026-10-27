Na Old Traffordu so se zavili v molk: kaj sploh lahko reši Carricka?

Že v nedeljo, kakšno uro po koncu tekme proti Bournemouthu v Premier League, smo poročali o morebitnem odhodu Michaela Carricka s klope rdečih vragov, vendar po poročanju Daily Maila končna odločitev še ni sprejeta. Kot še pišejo angleški mediji, bi moral imeti Carrick v ponedeljek prost dan, vendar so ga v popoldanskih urah opazili, kako se je z osebnim vozilom pripeljal v Unitedov trening center. Predvideva se, da je bil na pogovoru z vodstvom kluba, otoški mediji pa so izvedeli tudi, da so izvršni direktor Omar Berrada, športni direktor Jason Wilcox, solastniki Joel in Avram Glazer ter Jim Ratcliffe vse od nedeljskega poraza na nenehni telefonski zvezi. Vsi upajo, da bodo tokrat sprejeli odločitev, ki bo United usmerila v pravo smer. Carricku pogodba poteče čez 18 mesecev, a glede na zadnje rezultate je malo verjetno, da bo dejansko tako dolgo ostal na položaju trenerja rdečih vragov.

Michael Carrick po zadnjem bolečem porazu v angleškem prvenstvu, ko je nemočnemu Manchester Unitedu na kultnem Old Traffordu mero vzel še Bournemouth. FOTO: Profimedia

Kot možni nasledniki Angleža se omenjajo Eddie Howe, Julian Nagelsmann in Antonio Conte. Nekdanji nogometaš Uniteda Ashley Young (41) pa meni, da bi bil prihod slednjega na klop Uniteda prava katastrofa. "Conte je bil moj trener, ko sem igral za Inter, in lahko rečem, da je nor. Veliko se govori o slabih tekaških navadah igralcev Manchester Uniteda in, če pride Conte in bodo nadaljevali z enako intenzivnostjo, bo to popolna katastrofa," je Young povedal za Overlap Daily, ob tem pa se je obregnil tudi ob njegove metode dela.

Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Ashley Young je v pogovoru za otoške medije med drugim dejal, da bi bila morebitna izbira Antonia Conteja za Carrickovega naslednika na klopi rdečih vragov katastrofalna odločitev vodstva kluba. FOTO: Reuters