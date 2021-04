Na olimpijskem nogometnem turnirju se bodo udarili prvaki proti podprvakom

V skupini A so gostiteljica Japonska, Francija, Južna Afrika in Mehika, v skupini B Južna Koreja, Nova Zelandija, Romunija in Honduras, v skupini C pa Egipt, Španija, Argentina in Avstralija. V skupini prvakov, skupini D, pa sta poleg Brazilije in Nemčije še Slonokoščena obala in Savdska Arabija.