Na Otoku diši po starih časih

Arteta govoril s Fergusonom

Že dolgo ni na Emiratesu vladalo tako dobro vzdušje kot v letošnji sezoni, razlog za to je popolnoma jasen. Arsenal ima po 18. odigranih tekmah na prvem mestu 47 točk, 5 več od Manchester Cityja, ki je odigral tekmo več od Londončanov. Slednje danes čaka spopad z rivalom, ki spominja na neke druge čase. Po prelomu tisočletja sta na klopeh Arsenala in Uniteda sedela Arsene Wenger in Sir Alex Ferguson, po zelenicah Highburyja in Old Trafforda pa so tekali Thierry Henry in Patrick Viera na eni ter Ruud van Nisterlooy in Roy Keane na drugi strani. Rivalstvo je tedaj doseglo vrh, saj je bil Arsenal podobno kot danes na vrhu, provokacij in trenj pa ni manjkalo, ne le na igrišču, tudi ob njem, saj sta bila Francoz in Škot izredno temperamentna, velikokrat se je iskrilo že pred samim derbijem. Danes so časi drugačni, na klopeh sta gosposka Mikel Arteta in Erik Ten Hag, ki sta moštvi prerodila vsak v svojem času. Topničarji sadove že pobirajo, pri Unitedu se zdi, da je niz desetih tekem brez poraza le začetek nove ere pod nizozemskim strategom. Rdeči vragi so na 4. mestu z 39. točkami, zmaga bi pomenila vključitev v boj za naslov prvaka. Na tiskovni konferenci pred tekmo je strokovnjak na klopi prvouvrščene zasedbe Premier lige razkril, da je nekajkrat govoril tudi z legendarnim Sirom Alexom Fergusonom in bil je vidno navdušen.

Popotnici z mestnih derbijev

Obe zasedbi sta minuli konec dobili svoj mestni derbi. Arsenal je v gosteh ugnal Tottenham z 0-2, United pa je po preobratu vzel skalp Manchester Cityju z 2-1. Sprva je izgledalo, kot da so vragi naredili uslugo v Londončanom, saj so sinjemodri tekmeci še povečali zaostanek za prvim mestom, no zdaj pa se lahko resno vprašamo, ali bi lahko bili nogometaši iz rdečega dela Manchestra v danem trenutku še bolj nevarni od najbližjih zasledovalcev Arsenala.