Na Otoku odpovedana še ena tekma v božični 'seriji'

Tekma bi po programu morala biti na sporedu 26. decembra, a je vodstvo lige po prošnji Evertona zaradi poškodb in okužb v moštvu tekmo prestavilo, so zapisali na uradni strani lige. To je že tretja odpovedana tekma v tem sklopu, pred tem je vodstvo elitnega angleškega tekmovanja na tako imenovani "Boxing day" odpovedalo tudi tekmi Liverpool - Leeds in Wolverhampton - Watford. Skupaj je moralo vodstvo lige v decembru odpovedati oziroma prestaviti že 13 tekem.