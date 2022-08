Na Otoku pred tekmami ne bodo več klečali

Nogometaši bodo klečali na vseh tekmah uvodnega kroga prihajajoče ligaške sezone, na tekmah oktobra in marca, ki so posvečene dogodku Ni prostora za rasizem, na "boxing day" oziroma dan po božiču ter na finalnih dvobojih ligaškega pokala in pokala FA. "Odločili smo se, da bomo med sezono izbrali pomembne trenutke, v katerih bomo pokleknili, da bi poudarili našo enotnost proti vsem oblikam rasizma in s tem še naprej izkazovali solidarnost," so sporočili kapetani klubov. Poleg tega bodo kapetani mladinskim klubom donirali 238.000 funtov (285.000 evrov), ki so jih zbrali z akcijo Ni prostora za rasizem s prodajo logotipov, ki se nahajajo na rokavih klubskih majic. Tudi angleška premier league je ta znesek izenačila in ga prav tako podarila.

Nogometaši se bodo tako še naprej borili proti rasizmu in tudi ostalim oblikam diskriminacije. Po podatkih Ofcoma je bilo namreč okoli 68 odstotkov nogometašev v prvi polovici lanske sezone v angleški ligi žrtev zlorabe na družbenem omrežju Twitter.