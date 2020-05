Na Otoku še dve osebi pozitivni na novi koronavirus

Po najbolj optimističnih napovedih naj bi se tekme pred praznimi tribunami nadaljevale med 12. in 19. junijem.

Na prvem testu - 17. in 18. maja - so opravili 748 posamičnih testov, tedaj pa je bilo pozitivnih šest oseb. V tem trenutku še ni znan natančen termin nadaljevanja prekinjenega elitnega angleškega ligaškega tekmovanja. Nogometni klubi lahko po novi odredbi vadijo v manjših skupinah, po najbolj optimističnih napovedih pa naj bi se tekme pred praznimi tribunami nadaljevale med 12. in 19. junijem.

Angleška liga je bila prekinjena od 10. marca. Do konca prvenstva je ostalo še devet krogov, na vrhu je Liverpool, ki je zbral 82 točk. Drugouvrščeni Manchester City zaostaja 25 točk.