Na Otoku ugotavljajo: kar 91 odstotkov navijačev proti sistemu VAR

V anketi, v kateri je sodelovalo več kot sedem tisoč britanskih navijačev, večinoma rednih obiskovalcev tekem, sta se le dva odstotka vprašanih strinjala s trditvijo, da VAR povečuje užitek ob spremljanju nogometa. Le trije % pa menijo, da VAR izboljšuje izkušnjo na stadionu, medtem ko se kar 91 % s tem ne strinja. Še več, po ugotovitvah ankete bi kar 81 % navijačev nogomet raje spremljalo brez uporabe video tehnologije.

Tudi novosti naletele na slab odziv

Fifa je pred prihajajočim svetovnim prvenstvom pripravila kup sodniških novosti, po katerih bo imel VAR še večjo vlogo kot doslej. Tudi s tem pa se navijači na Otoku jasno ne strinjajo. Čeprav je več kot polovica vprašanih podprla uvedbo komunikacije sodnikov z gledalci na stadionu, kakor v tej sezoni pojasnjujejo odločitve VAR v angleški Premier League, druge novosti niso naletele na odobravanje. Le 21 % vprašanih meni, da bi VAR moral odločati o dosojanju kotov, kar bodo preizkusili na letošnjem svetovnem prvenstvu. Večina je prav tako proti preverjanju upravičenosti drugega rumenega kartona. Za sodelujoče v anketi največjo težavo predstavlja čas, ki ga sodniki v sodelovanju s sistemom VAR porabijo, da sprejmejo odločitev. Kar 96 % vprašanih je namreč mnenja, da odločitve niso sprejete v razumnem času.

Proti sistemu VAR že dolga leta protestirajo nemški ljubitelji nogometa. FOTO: Profimedia

Glavna težava? VAR uničuje spontano proslavljanje golov

Sistem VAR nogometu jemlje eno od lastnosti, po kateri se ta razlikuje od vseh ostalih športov. Ker je zadetkov bistveno manj kot v drugih ekipnih športih, je veselje navijačev toliko bolj izrazito. Kdor je s srcem navijal za svojo ekipo, dobro ve, da je ta občutek skoraj nemogoče doživeti v drugih športih. Čakanje na preverbo VAR-a ob zadetku svoje ekipe pa ta občutek odvzema. To potrjuje tudi mnenje anketirancev, med katerimi je kar 92 % prepričanih, da je VAR odvzel spontano veselje ob proslavljanju zadetkov. Kljub vsemu je tudi sistem VAR prinesel določene pozitivne novosti. 56 % vprašanih podpira njegovo uporabo pri presojanju prepovedanega položaja v akcijah za zadetek.

Edino večje evropsko prvenstvo, kjer VAR nikoli ni bil v uporabi, je na Švedskem. FOTO: Profimedia

Spremembe malo verjetne