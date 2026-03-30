Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Na Otoku ugotavljajo: kar 91 odstotkov navijačev proti sistemu VAR

London, 30. 03. 2026 09.58 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
J.B.
VAR navijači

Sistem video sodniškega pomočnika (VAR) je bil vpeljan, da bi zmanjšal sodniške napake in tako nogomet naredil bolj pravičen. Po nekaj sezonah uporabe pa je vedno več takšnih, ki opozarjajo, da je VAR s seboj prinesel več slabega kot dobrega. V anketi Združenja nogometnih navijačev se je kar 91 odstotkov izreklo, da bi bil nogomet boljši brez VAR-a.

V anketi, v kateri je sodelovalo več kot sedem tisoč britanskih navijačev, večinoma rednih obiskovalcev tekem, sta se le dva odstotka vprašanih strinjala s trditvijo, da VAR povečuje užitek ob spremljanju nogometa. Le trije % pa menijo, da VAR izboljšuje izkušnjo na stadionu, medtem ko se kar 91 % s tem ne strinja. Še več, po ugotovitvah ankete bi kar 81 % navijačev nogomet raje spremljalo brez uporabe video tehnologije.

Angleški navijači so se izrekli proti uporabi sistema VAR, a skoraj nemogoče je, da bi jim vodilni prisluhnili.
Angleški navijači so se izrekli proti uporabi sistema VAR, a skoraj nemogoče je, da bi jim vodilni prisluhnili.
FOTO: Profimedia

Tudi novosti naletele na slab odziv

Fifa je pred prihajajočim svetovnim prvenstvom pripravila kup sodniških novosti, po katerih bo imel VAR še večjo vlogo kot doslej. Tudi s tem pa se navijači na Otoku jasno ne strinjajo.

Čeprav je več kot polovica vprašanih podprla uvedbo komunikacije sodnikov z gledalci na stadionu, kakor v tej sezoni pojasnjujejo odločitve VAR v angleški Premier League, druge novosti niso naletele na odobravanje. Le 21 % vprašanih meni, da bi VAR moral odločati o dosojanju kotov, kar bodo preizkusili na letošnjem svetovnem prvenstvu. Večina je prav tako proti preverjanju upravičenosti drugega rumenega kartona.

Za sodelujoče v anketi največjo težavo predstavlja čas, ki ga sodniki v sodelovanju s sistemom VAR porabijo, da sprejmejo odločitev. Kar 96 % vprašanih je namreč mnenja, da odločitve niso sprejete v razumnem času.

Proti sistemu VAR že dolga leta protestirajo nemški ljubitelji nogometa.
Proti sistemu VAR že dolga leta protestirajo nemški ljubitelji nogometa.
FOTO: Profimedia

Glavna težava? VAR uničuje spontano proslavljanje golov

Sistem VAR nogometu jemlje eno od lastnosti, po kateri se ta razlikuje od vseh ostalih športov. Ker je zadetkov bistveno manj kot v drugih ekipnih športih, je veselje navijačev toliko bolj izrazito. Kdor je s srcem navijal za svojo ekipo, dobro ve, da je ta občutek skoraj nemogoče doživeti v drugih športih. 

Čakanje na preverbo VAR-a ob zadetku svoje ekipe pa ta občutek odvzema. To potrjuje tudi mnenje anketirancev, med katerimi je kar 92 % prepričanih, da je VAR odvzel spontano veselje ob proslavljanju zadetkov.

Kljub vsemu je tudi sistem VAR prinesel določene pozitivne novosti. 56 % vprašanih podpira njegovo uporabo pri presojanju prepovedanega položaja v akcijah za zadetek.

Edino večje evropsko prvenstvo, kjer VAR nikoli ni bil v uporabi, je na Švedskem.
Edino večje evropsko prvenstvo, kjer VAR nikoli ni bil v uporabi, je na Švedskem.
FOTO: Profimedia

Spremembe malo verjetne

Malo verjetno je, da bodo sicer močna stališča vse bolj prezrtih navijačev vplivala na odločitev vodilnih nogometnih veljakov. Organizatorji tekmovanj in največji klubi namreč ostajajo jasno zavezani uporabi VAR-a.

Mednarodni odbor nogometnih pravil (IFAB) je sicer nedavno napovedal dveletni pregled sistema, vendar brez namigov, da bi ga lahko ukinili. Izvršni direktor angleške nogometne zveze (FA) Mark Bullingham pa je poudaril, da gre pri uporabi VAR-a predvsem za iskanje ravnotežja med pravilnimi odločitvami in nemotenim potekom igre.

nogomet var navijači anketa

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Masai_Mara
30. 03. 2026 11.27
VAR je cista neumnost. Ko je treba ga ne uporabijo ko ga ni treba pa ga. Ukinejo naj offside in bo vseh težav konec pa še igra bo bolj atraktivna in dinamična in z več goli.
Odgovori
+1
1 0
Stajerc22
30. 03. 2026 11.15
Ukinite VAR! Lahko bi imela edino trenerja vsak po 3 zahteve po pregledu posnetka, to je pa tudi vse.
Odgovori
+2
2 0
Sl0venc
30. 03. 2026 10.56
VAR nima pomena, ker se sodnik odloči, ali bo gledal posnetke ali ne. V nogometu bi moralo biti kot v drugih športih - pritožba (po angleško challenge) na sodniško odločitev kjerkoli, ne samo v kazenskem prostoru in vsi sodniki bi morali obvezno gledati posnetke. Nogomet je šport z najslabšim sodstvom. FIFA in UEFA podpirata, da sodniki delajo, kakor hočejo. Ker tudi tako UEFA in FIFA dobivata podkupnine. Klubi bi se lahko zmenili, da bi naredili drugo nogometno zvezo. Če bi vsi največji klubi šli v novo nogometno zvezo, bi bi UEFA in FIFA kmalu propadli. Real zagotovo ne bi šel v nogometno zvezo s poštenim sojenjem.
Odgovori
+1
3 2
LolSLO
30. 03. 2026 11.03
Evo kakšni modeli tu komentirajo nogomet:) Tip sploh ne ve,da so v VAR sobi tudi sodniki,ki opozorijo glavnega sodnika glede ogleda. Itak na koncu omeni Real...tako,da mi je jasno iz katerega klana je:) Varcelona naj raje ostane s takim sojenjem,kot je sedaj.
Odgovori
-1
2 3
annonymo95
30. 03. 2026 11.39
Vsi vemo, da var deluje v korist smradrida
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
30. 03. 2026 10.44
v košatki je samo za posest žoge pogosto daljši ogled posnetka, kot pa pri fuzbalu za tekmo pomembno dejstvo ali je bil gol ali ne.
Odgovori
+2
2 0
Koronavirusovec
30. 03. 2026 10.47
medtem ko se v NBA skoraj nihče ne pritožuje, da so morali sodniki še enkrat pogledati posnetek in svojo prvotno sojenje le potrditi kadar je izziv trenerja neuspesen
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
30. 03. 2026 10.36
Na otoku var gre v korist citya, v spaniji v korist varcelone v italiji pa v korist interja....simpl ko pasulj ..ze vrsto let...
Odgovori
-1
4 5
Koronavirusovec
30. 03. 2026 10.49
v spaniji in ucl v korist reala, sam sem bil navijač reala pred varom, dokler nisem videl koliko penalov imajo dosojenih šele po ogledu vara
Odgovori
+4
6 2
annonymo95
30. 03. 2026 11.40
V spaniji v korist vardrida*, v evropskih tekmovanjih pa prav tako
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615