Na Otoku v en glas: Nova dveletna pogodba za Mohameda Salaha

OGLAS

Mohamed Salah je v izvrstni formi in v Angliji podira rekord za rekordom FOTO: AP icon-expand

Negotovost v zvezi s prihodnostjo Mohameda Salaha v Liverpoolu je bila ena najbolj vročih tem v zadnjem obdobju, toda zdi se, da se je sedaj v zvezi s tem nekaj premaknilo. Kot poročajo angleški mediji, naj bi se nogometaš in klub dogovorila o novi pogodbi in tako končno sklenila dogovor. Bili naj bi tik pred podpisom nove dveletne pogodbe, kar pomeni, da bi Salah v klubu ostal vsaj do leta 2027. Egipčanskemu napadalcu se sicer pogodba izteče junija 2025, v klubu pa naj bi najprej razmišljali o enoletnem podaljšanju, medtem ko so na nogometaševi strani razmišljali o novem triletnem sodelovanju. Dolgoletni Salahov agent Rammy Abbas in lastniki kluba Fenway Sports Group naj bi tako na koncu prišli do dogovora o dveletnem podaljšanju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

32-letnik je pred tem sicer že izjavil, da bo to najverjetneje njegova zadnja sezona v klubu, ki se mu je pridružil leta 2017 in hitro postal legenda. "Trenutno sem bolj zunaj kot pa noter," je dejal pred dnevi. Zaskrbljeni navijači Liverpoola so demonstrirali in tudi s transparenti to poskušali preprečiti. Po tem, ko je 32-letnik že sedaj najbolje plačan nogometaš v klubu, naj bi se poudarjalo, da denar tudi tokrat ni problem, problem pa naj bi bila dolžina pogodbe. FSG namreč noče ponuditi dolgoročnih pogodb igralcem, ki so že dopolnili 30 let, kar je razlog, da tudi Virgil van Dijk (33 let) še ni sklenil novega dogovora. Tudi Nizozemcu se tako kot Salahu pogodba izteče poleti. Oba bi bila potemtakem na voljo, kot prosta igralca. Na tem seznamu je sicer tudi Trent Alexander-Arnold.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči