Na poslednjo pot se je podal z avtomobilom, ker zaradi operacije ni smel leteti

Pot pa je Portugalca vodila po izjemno nevarni cesti A-52, ki v Španiji slovi po številnih nesrečah zaradi neodgovorne vožnje. Samo v letu 2020 je bilo na tem odseku izdanih skoraj 15.000 kazni za prekoračitev hitrosti, je poročanje lokalnega španskega medija La Opinion de Zamora povzel Daily Mail.

Kako zelo nevarna je cesta, je pokazala tudi nedavna anketa Španske organizacije uporabnikov in potrošnikov. Številni Španci so izrazili mnenje, da je prav A-52 ena najslabših cest v državi. Anketiranci so izpostavili problematičnost splošnega stanja ceste, bezadostne osvetlitve, pomanjkanja varnostnih ograj in velikega števila cestnih del.

Težavnost vožnje pa povečujejo tudi razgiban in hribovit teren, ostri ovinki, prisotnost divjih živali ter pogosta megla.