Na (praznih) tribunah klubskega SP prišlo do brutalnega pretepa

Na stadionu Rose Bowl v Pasadeni je tako prišlo do pretepa med navijači PSG-ja in Botafoga. Mnogi so ob tem prejeli močne udarce v glavo, eden izmed navijačev evropskih prvakov pa je privrženca, ki je padel na tla, z nogo brutalno brcal v obraz.

V pretepu je aktivno sodelovalo okoli 25 oseb, mnogi pa so se ob tem zgražali ob primanjkljaju redarjev in policistov, ki jih dolgo ni bilo na vidiku. Navijači PSG-ja so že po zgodovinski zmagi v finalu Lige prvakov proti Interju s 5:0, v Franciji poskrbeli za izbruh nasilnih nemirov, ki so terjali dve smrtni žrtvi, skoraj 560 aretacij in več kot 190 poškodovanih.