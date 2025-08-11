Saga Camp Nou: na prenovljenem stadionu našli preko 200 nepravilnosti

Težavam pri obnovitvenih delih na nogometnem stadionu Camp Nou ni in ni videti konca. Po prvih napovedih, ki so se izkazale za zelo optimistične, naj bi nogometaši Barcelone na svojem domačem stadionu zaigrali že sredi februarja, pol leta kasneje pa je datum povratka na Camp Nou še vedno vse prej kot gotov. Inšpekcijski pregledi so namreč na prenovljenem stadionu razkrili več kot 200 nepravilnosti.

Prenova stadiona Camp Nou FOTO: Profimedia icon-expand

Zdelo se je, da je ponovno odprtje Camp Noua že tik pred vrati, toda Katalonci so naleteli na nove težave. Kot poroča katalonski radio RAC1, je namreč inšpekcijski pregled Združenja evropskih nogometnih klubov pokazal več kot 200 nepravilnosti v prvi fazi, ki jih morajo pri Barceloni odpraviti, preden lahko stadion ponovno odprejo za obiskovalce. Blaugrani tako voda že precej teče v grlo, kajti na svoj domači stadion so se nameravali vrniti z začetkom nove sezone španskega prvenstva, zdaj pa je tudi to pod vprašajem, četudi naj bi del teh nepravilnosti že odpravili.

Spotify Camp Nou FOTO: Profimedia icon-expand

Stadion naj bi sprva odprli le za 27.000 obiskovalcev

Pred otvoritvijo Camp Noua morajo pri Barceloni pridobiti certifikat o zaključku gradbenih del za tribuno nad goli in južno tribuno - to sta dela stadiona, ki ju bodo kot prva odprli za navijače, skupno sprejmeta okoli 27.000 ljudi.

Prenova stadiona Camp Nou FOTO: Profimedia icon-expand

Vodstvo kluba pričakuje, da bodo certifikat pridobili s koncem tega ali z začetkom naslednjega tedna, nato pa ga morajo posredovati še mestnemu svetu, vodstvu španskega prvenstva in evropski nogometni zvezi, da bi lahko pridobili prvo dovoljenje za uporabo.

Camp Nou je sicer po poročanju španskih medijev večinoma dokončan. Zelenica, klopi, sistem ozvočenja in razsvetljave so nared, prav tako celotna notranjost stadiona, z izjemo slačilnice za domačo ekipo.

Prenova stadiona Camp Nou FOTO: Profimedia icon-expand

Obnova stadiona Camp Nou traja že precej dlje, kot so sprva pričakovali

Vodstvo Barcelone je sprva napovedovalo, da bodo njihovi nogometaši lahko na zelenico novega stadiona stopili že sredi sezone 2024/25, kar pa se ni zgodilo. Katalonci so se nato še do sredine julija nadejali, da bodo lahko Camp Nou slavnostno otvorili s tekmo za pokal Joana Gamperja, vendar je tudi ta načrt padel v vodo.

Zdaj si pri Barceloni želijo novi Spotify Camp Nou otvoriti s tekmo španskega prvenstva proti Valencii, ki se bo odvila sredi septembra, vendar se zdi, da bi lahko bile tudi te želje nedosegljive.

Barcelona je vodstvo La lige zaprosilo, da prvih nekaj tekem odigrajo v gosteh, da si podaljšajo rok za ponovno odprtje Camp Noua. Ta prošnja je bila odobrena, prve tri tekme španskega prvenstva bodo za Katalonce gostujoče, prvo domačo tekmo pa bodo odigrali 14. septembra proti Valencii.