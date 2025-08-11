Saga Camp Nou: na prenovljenem stadionu našli preko 200 nepravilnosti

Zdelo se je, da je ponovno odprtje Camp Noua že tik pred vrati, toda Katalonci so naleteli na nove težave. Kot poroča katalonski radio RAC1, je namreč inšpekcijski pregled Združenja evropskih nogometnih klubov pokazal več kot 200 nepravilnosti v prvi fazi, ki jih morajo pri Barceloni odpraviti, preden lahko stadion ponovno odprejo za obiskovalce.
Blaugrani tako voda že precej teče v grlo, kajti na svoj domači stadion so se nameravali vrniti z začetkom nove sezone španskega prvenstva, zdaj pa je tudi to pod vprašajem, četudi naj bi del teh nepravilnosti že odpravili.
Stadion naj bi sprva odprli le za 27.000 obiskovalcev
Pred otvoritvijo Camp Noua morajo pri Barceloni pridobiti certifikat o zaključku gradbenih del za tribuno nad goli in južno tribuno - to sta dela stadiona, ki ju bodo kot prva odprli za navijače, skupno sprejmeta okoli 27.000 ljudi.
Vodstvo kluba pričakuje, da bodo certifikat pridobili s koncem tega ali z začetkom naslednjega tedna, nato pa ga morajo posredovati še mestnemu svetu, vodstvu španskega prvenstva in evropski nogometni zvezi, da bi lahko pridobili prvo dovoljenje za uporabo.
Camp Nou je sicer po poročanju španskih medijev večinoma dokončan. Zelenica, klopi, sistem ozvočenja in razsvetljave so nared, prav tako celotna notranjost stadiona, z izjemo slačilnice za domačo ekipo.
Obnova stadiona Camp Nou traja že precej dlje, kot so sprva pričakovali
Vodstvo Barcelone je sprva napovedovalo, da bodo njihovi nogometaši lahko na zelenico novega stadiona stopili že sredi sezone 2024/25, kar pa se ni zgodilo. Katalonci so se nato še do sredine julija nadejali, da bodo lahko Camp Nou slavnostno otvorili s tekmo za pokal Joana Gamperja, vendar je tudi ta načrt padel v vodo.
Zdaj si pri Barceloni želijo novi Spotify Camp Nou otvoriti s tekmo španskega prvenstva proti Valencii, ki se bo odvila sredi septembra, vendar se zdi, da bi lahko bile tudi te želje nedosegljive.
Barcelona je vodstvo La lige zaprosilo, da prvih nekaj tekem odigrajo v gosteh, da si podaljšajo rok za ponovno odprtje Camp Noua. Ta prošnja je bila odobrena, prve tri tekme španskega prvenstva bodo za Katalonce gostujoče, prvo domačo tekmo pa bodo odigrali 14. septembra proti Valencii.
Kot je v primerih prenove stadiona navada, so Katalonci Uefo in La ligo že obvestili o alternativnem načrtu - igranju na olimpijskem stadionu v Montjuicu - v primeru, da bi se vrnitev na Camp Nou zamaknila. So pa pri španskem prvaku prepričani, da bo njihov domači stadion pravočasno nared in da bodo lahko od prve tekme nove sezone igrali na prenovljenem Camp Nouu.
