'Na prvi tekmi smo si zaslužili precej več, naj nas sreča 'poboža' v Riedu'

Avstrijke so še posebej po prvem dejanju in zmagi v Kopru s kar 3:0 v veliki vlogi favoritinj, nenazadnje so leta 2017 igrale v polfinalu EP. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze so 17., Slovenija, ki je v tem koledarskem letu odigrala osem tekem ter sedemkrat zmagala in enkrat izgubila, je 40. Reprezentanca Avstrije na Fifini lestvici zaseda 17. mesto. Doslej je igrala na dveh evropskih prvenstvih: leta 2017 je zasedla 3. mesto, leta 2022 je prišla do četrtfinala.

Reprezentanco vodi selektorica Irene Fuhrmann. "Po prvi tekmi sem puncam v garderobi povedal: tole je bil prvi polčas. Pred nami je še povratna tekma, drugi polčas obračuna z Avstrijo. Moramo se zbrati, prvo tekmo pa vzeti in sprejeti kot neko izkušnjo več za vse naslednje kvalifikacije," se je na prvo tekmo v izjavi za uradno spletno stran NZS ozrl selektor Saša Kolman, ki je obžaloval šest črnih minut, ki so dale v nič vso dobro delo v več kot 84 minutah, ko je Slovenija kljubovala 17. reprezentanci na svetu in bila v določenih segmentih celo boljša.