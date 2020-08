Na radarju jamajške reprezentance številni nadarjeni Angleži

Nogometni agentDevon Porter se že leta trudi, da bi nogometaše, ki so se jamajškim staršem rodili v Angliji, prepričal, da zaigrajo za domovino svojih prednikov. Na Jamajki si najbolj želijo vezista Kalvina Phillipsa, ki je letos z Leedsom napredoval v Premier League in je bil eden najboljših igralcev druge angleške lige.

Phillips je bil jamajškemu očetu rojen prav v Leedsu, za njegove usluge pa se zanima tudi selektor angleške izbrane vrste Gareth Southgate. Njegov načrt je, da bi 24-letnika vpoklical za septembrski tekmi Lige narodov. In če bi Phillips tam zbral vsaj en nastop, bi bilo jamajških upov hitro konec, saj tako velevajo pravila Fife.

Porter, ki vlogo skavta morebitnih bodočih reprezentantov za jamajško nogometno zvezo opravlja že od leta 1996, podrobno spremlja tudi tri nogometaše, ki nastopajo v elitni Premier League. To soMason Greenwood (Manchester United), Ainsley Maitland-Niles (Arsenal) inMason Holgate(Everton).

Radio Jamaica poroča, da se bo Southgate v petek sestal z omenjeno trojico, saj jih želi prepričati, da svoje reprezentančne poti nadaljuje v dresu treh levov. Vsi trije so bili v preteklosti namreč člani mlajših angleških selekcij, na Jamajki pa si želijo, da bi v članski konkurenci nase nadeli zeleno-črno barvno kombinacijo.

Nastopanje za Jamajko pa bojda zelo zanima Ethana Lairda, ki je trenutno član ekipe Manchester Uniteda do 23 let. Gre za bočnega branilca, ki je nastopal za angleške reprezentance U17, U18 in U19.

Samo v prvih štirih angleških ligah sicer trenutno nastopa kar 124 nogometašev, ki bi zaradi svojih prednikov lahko zaigrali za jamajško izbrano vrsto, in morda se prav v odkrivanju takšnih skriva ključ do jamajških nogometnih uspehov v prihodnje.