Na Ramosovo slovo (ključno) vplival slab odnos s predsednikom Perezom

Sergio Ramos (35) bo nedvomno zapisan z zlatimi črkami v bogato zgodovino Reala, ki bi lahko v poletnem prestopnem roku doživel korenitejše spremembe v igralskem kadru.

Po tem, ko je postalo jasno, da se je "ljubezen" med 35-letnim nogometašem iz Camasa in predsednikom 13-kratnega evropskega klubskega prvaka Florentinom Perezom v zadnjem obdobju precej ohladila, kar je posledično privedlo do (logičnega) razhoda, so se v španskih medijih med drugim razpisali še o drugih potencialnih odhodih (npr.: Raphaël Varane), ki bi precej zamajali temelje, ki jih je (na novo) začel graditi novi stari trener "belega baleta" Carlo Ancelotti.

O odnosu na relaciji Ramos – Perez je bilo prelitega že kar nekaj črnila, toda dejstvo je, da zgodovina beleži tri morda ključne trenutke, ki so vplivali na za mnoge nepričakovano slovo legendarnega branilca. Pri vselej dobro obveščenem madridskem Asu so zapisali, da se je odnos med predsednikom kluba s Santiaga Bernabeua in Ramosom začel ohlajati pred natanko šestimi leti, poleti 2015, ko je Rene Ramos – brat in obenem zastopnik Sergia Ramosa – sprejel ponudbo Manchester Uniteda v vrednosti 55 milijonov evrov neto za pet sezon. "Rdeči vragi" so se namreč po slovesu legendarnega Škota s trenerske klopi Sira Alexa Fergusona ter odhodih Nemanje Vidića in Rija Ferdinanda, ki sta ta čas veljala za enega od najboljših branilskih parov na svetu, soočali s pomanjkanjem kakovostnih obrambnih igralcev. Ramos je tedaj štel 29 let in imel pred seboj še nekaj sezon igranja na najvišji ravni. Po drugi strani pa so Madridčane močno zaznamovala nesoglasja med tedanjim trenerjem belih Josejem Mourinhom in kapetanom Ikerjem Casillasom, na čigar stran se je odločno postavil kasnejši kapetan Reala Sergio Ramos. Ko je Perez začutil, da je vrag odnesel šalo, je Ramosu zvišal plačo (12 milijonov evrov neto) in si tako "kupil" nekaj miru.