Na različnih koncih sveta predstavili logotip nogometnega SP 2022

"Osrednjo obliko logotipa je navdihnil tradicionalni volneni šal. V zimskih mesecih ga nosijo povsod po svetu, posebej v arabskem svetu in Zalivu pa ga nosijo različni ljudje v različnih slogih," so zapisali pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Prvenstvo bo prvič v poznojesenskih oziroma zimskih mesecih - od 21. novembra do 18. decembra 2022.

Poleg Dohe predstavitev tudi v New Yorku, Londonu, Moskvi, Johannesburgu in Sao Paulu

Logotip so v Dohi obelodanili ob 19.22 po srednjeevropskem času, hkrati pa so ga odkrili tudi v nekaterih velikih mestih po svetu (med v New Yorku, Londonu, Moskvi, Johannesburgu in Sao Paulu), na znanih lokacijah, ob tem pa so nekateri znani nogometaši in nogometne legende logotip pripeljali do milijonov navijačev prek družbenih omrežij.

Fifa na čelu s predsednikom Giannijem Infantinomse je sicer v zadnjem času soočala s precej kritikami, tudi zaradi tega, ker so si želeli prvenstvo z 32 razširiti na 48 ekip. Katarsko prvenstvo pa se sooča še z drugimi nevšečnostmi, med drugim so francoski protikorupcijski preiskovalci junija več ur zasliševali nekdanjega predsednika Evropske nogometne zveze Michela Platinijav povezavi s tem, kako je Katar leta 2010 dobil organizacijo mundiala.