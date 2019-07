Na razpotju: James Rodriguez želi v Neapelj, Perez omahuje

Če bi se vprašalo zgolj Jamesa Rodrigueza , bi Kolumbijec kariero bržkone nadaljeval v Neaplju pod vodstvom nekdanjega trenerja Carla Ancelottija , ki je za zdaj še člana Reala vodil tako v Madridu kot tudi v Münchnu. Škarje in platno glede nogometaševe prihodnosti držita v rokah predsednik 13-kratnih evropskih klubskih prvakov Florentino Perez in zastopnik kolumbijskega reprezentanta Jorge Mendes . Prvi je več kot očitno zagovornik prodaje Rodrigueza, o čemer pa pri Napoliju ne razmišljajo. Prvi mož Neapeljčanov Aurelio de Laurentiis je sicer prižgal zeleno luč za prihod Rodrigueza na San Paolo, kjer bi ga na vsak način želel videti izkušeni italijanski strateg Ancelotti, toda le kot posojenega nogometaša. "Zavedamo se, da njegova cena na tržišču ni ravno med nižjimi, ampak, če je zavoljo dviga kakovosti moštva potrebna takšna vrsta odrekanja, bomo to tudi storili. Verjamem oceni Ancelottija, da gre za odličnega nogometaša, ki bi nam prišel še kako prav, a videti po treba, koliko zanj zahteva Real. Jorge Mendes je najboljši nogometni manager na svetu, zato verjamem, da še vedno obstaja možnost dogovora v obojestransko zadovoljstvo" ostaja previden de Laurentiis.

Prestop vreden 40 milijonov evrov

Po drugi strani v čakalni vrsti (goreče) čaka tudi mestni rival Reala Atletico, ki je od svojega slavnejšega "brata" to poletje že odkupil Marcosa Llorenteja, in upa, da je podoben dogovor o prodaji moč doseči tudi v primeru Jamesa Rodrigueza, ki ga povratnik na klop galaktikov Zinedine Zidane.očitno ne vidi v ožjih kombinacijah za prihodnost. Po poročanju uglednega Asa, naj bi bili pri Realu sicer bolj naklonjeni odhodu Rodrigueza v Neapelj, saj si ne želijo dodatno okrepiti velikega rivala v domačem prvenstvu in Ligi prvakov, toda s poslovnega vidika pa si Perez želi prodaje nogometaša in ne nove posoje. Za sam prestop bi moral potencialni kupec odšteti okrog 40 milijonov evrov, Napoli pa si želi prevzeti le nogometaševo plačo in ne celotnega paketa.