Komaj verjetno: na regionalni nogometni tekmi ranjenih 155 policistov

"Izgrede obsojam. Klub nam mora povedati, kaj namerava storiti s svojimi navijači. Na tekmi je za red skrbelo 1000 policistov in to gre na stroške davkoplačevalcev," je ostre razmere v navijaških vrstah opisala in obsodila Iris Spranger, ki je v Berlinu zadolžena za področje notranje politike in športa. Ta je pozvala predstavnike kluba, berlinske območne nogometne zveze in združenja navijačev, da se še ta teden zglasijo pri njej na sestanku. Spopadi s policijo so presegli tiste, ki v nemški prestolnici običajno pospremijo praznovanje 1. maja. Sprangerjeva obenem poudarja, da so nasilju na stadionih izpostavljeni tudi družine in otroci. Napovedala je še, da se bo o razmerah zaradi iskanja rešitev sestala tudi z nemško notranjo ministrico Nancy Fraser.