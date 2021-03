Mladi reprezentanti poudarjajo: Vzdušje je vrhunsko, vsi čakamo, da se EP prične

Slovenska reprezentanca do 21 let je v Mariboru opravila drugi trening pred nogometnim evropskim prvenstvom v Sloveniji in na Madžarskem. V reprezentančni tabor so prispeli tudi Domžalčani in Celjani, ki so v četrtek opravili še pokalne preizkušnje v klubskih barvah.

icon-expand Slovenski reprezentanti do 21 let so v zadnjem času dosegali odmevne rezultate. FOTO: Damjan Žibert Med tistimi, ki so bili v četrtek aktivni, je tudi domžalski branilec Sven Šoštarič Karić, ki je na pokalnem obračunu dosegel tudi zadetek."Vzdušje je vrhunsko, vsi čakamo da se evropsko prvenstvo prične. Zavedamo se, da je pred nami en lep, pomemben dogodek, ki nam prinaša veliko dobrega. Ne samo za nogometaše, temveč tudi za Nogometno zvezo Slovenije in celotno državo," je dejal Šoštarič Karić ob virtualnem druženju z novinarji. Slovenija bo prvo tekmo odigrala 24. marca ob 18.00 v Ljudskem vrtu proti branilki naslova Španiji. Tri dni pozneje se bo v Celju pomerila s Češko, 30. marca pa jo čaka še zadnja tekma skupinskega dela z Italijo. Slednji se zaveda, da Slovenijo čakajo težke preizkušnje v skupini B s Španijo, Italijo in Češko, a verjame, da bo skupaj s fanti kos nalogam, ki prihajajo. "Imamo težko skupino. Čakajo nas nogometne velesile, tako da ne bo lahko. Verjamem pa, da se lahko z našo kakovostjo enakovredno kosamo z vsako reprezentanco. Odločale bodo malenkosti, ena izmed njih bi lahko bila tudi prednost domačega igrišča. Mislim, da lahko stopimo skupaj in dosežemo boljši rezultat, kot vsi od nas pričakujejo," poudarja branilec. Vezist Brava Sandi Ogrinec dodaja, da če bodo delovali kot ekipa in imeli pravo energijo, rezultat ne bo izostal. "Menim, da lahko presenetimo. Vsi igralci se zelo dobro poznamo, saj smo nekateri skupaj igrali v že mlajših reprezentančnih selekcijah. Smo zelo homogena ekipa in mislim, da je to lahko dobra popotnica za prvenstvo," pravi Ogrinec, ki se vesli bojev z velikimi imeni evropskega nogometa. "Imena, ki bodo na tem evropskem prvenstvu, že nekaj pomenijo v nogometu. To bo zagotovo dodatna motivacija, da se izkažemo proti njim," dodaja Ogrinec.