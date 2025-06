Na šampionski paradi Liverpoola avto zapeljal v množico

Tamkajšnja policija je sporočila, da je kmalu po 18. uri po lokalnem času prejela prijavo, da je na ulici Water Street avtomobil trčil v več ljudi, ki so se udeležili parade ob naslovu Liverpoola v premier league. Moškega, ki je povzročil incident so pridržali.

Kot je še dodala AFP, so vsaj štiri osebe odpeljali na nosilih. Britanski BBC pa poroča, da zaenkrat še ni jasno, ali je bil kdo poškodovan, policija tudi še ni posredovala več podrobnosti.

Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako je ob koncu slavja, ko so nogometaši razkazovali pokal na odprtem avtobusu skozi mesto, v gosto množico zapeljal avtomobil temne barve. Množica ljudi in policisti so hitro obkolili vozilo in več ljudi, ki so ležali na tleh.

Lokalna reševalna služba je sporočila, da njene ekipe še "ocenjujejo razmere" in da je prednostna naloga, da ljudje čim prej dobijo potrebno zdravstveno pomoč.

Nemška tiskovna agencija dpa navaja svetnika Johna Hughesa, ki je ocenil, da se je parade udeležilo več kot milijon ljudi, kar je več kot 750.000 glava množica, ki se je udeležila parade ob naslovu v ligi prvakov leta 2019.

Britanski predsednik vlade Keir Starmer je dejal, da je nad dogodkom pretresen. "Prizori v Liverpoolu so grozljivi. V mislih sem s poškodovanimi in prizadetimi," je zapisal na omrežju X in se zahvalil reševalnim službam za hiter odziv.