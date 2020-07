Na Santiagu Bernabeuu preobrat: poleti brez zvenečih okrepitev, več jih bo naprodaj

Kot vse kaže, so se pri madridskem Realu odločili, da zaradi gospodarskih posledic pandemije koronavirusa, ki ni prizanesla niti 13-kratnemu evropskemu klubskemu prvaku, v poletnem prestopnem roku ne bodo posegali po zvenečih okrepitvah. Še več, v upravi kluba bodo storili vse, da v naslednjih tednih in mesecih karseda bogato unovčijo nekatere najbolj plačane posameznike, kot sta recimo Gareth Bale in James Rodriguez.

Predsednik Reala Florentino Perez, ki je (bil) v svojem delovanju na položaju prvega moža 13-kratnega evropskega klubskega prvaka vajen kupovati vse najboljše kar ponuja svetovno nogometno tržišče, bo letos, kot vse kaže, pošteno 'zategnil pas' zaradi gospodarskih posledic pandemije koronavirusa.



To pa pomeni, da se bo strateg belih s Santiaga Bernabeua Zinedine Zidane lahko le obrisal pod nosom glede morebitnega prihoda njegove največje prestopne želje Kyliana Mbappeja. Ta bo namreč tudi v naslednji sezoni nosil dres serijskega francoskega državnega prvaka Paris Saint Germaina, poročajo pri španski Marci in dodajajo, da Real v poletnem prestopnem roku ne bo posegal po zvenečih okrepitvah, saj želi trenutno vodilno moštvo la lige v naslednjem obdobju privarčevati okoli 200 milijonov evrov. icon-expand Gareth Bale je eden tistih nogometašev madridskega Reala, ki ga bo klub poleti skušal čim dražje prodati. FOTO: AP Še več, v upravi kluba bodo storili vse, da pred začetkom naslednje sezone, piše Marca, čim dražje unovčijo nekatere najbolj plačane posameznike. Tu prednjačita imeni Garetha Balain Jamesa Rodrigueza. Kljub občasnim prebliskom je več kot očitno, da Zidane na njiju v prihodnje ne računa več. Pod velikim vprašajem je tudi prihodnost posojenega Danija Ceballosa ter igralcev z manjšo minutažo, kot staMariano in Brahim Diaz. Perez se je odločil, da bo raje počakal, da se klubska blagajna znova malce bolj napolni. In ko tega ne bo pričakoval nihče, bo po svoji stari navadi znova 'udaril'. Silovito, pompozno in zvezdniško ...