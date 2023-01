Na Šeškovem stadionu

Zelenica drugega največjega stadiona pri naših severnih sosedih je že dve leti dom enemu najspretnejših parov nog v slovenskem nogometu. O vzhajajoči športni zvezdi je bilo prelitega že mnogo črnila, glede na to, kako niza dosežek za dosežkom, ga bo v prihodnosti zagotovo še veliko več, tokrat pa smo pod drobnogled vzeli njegov klubski stadion v Salzburgu, kjer trenutno igra. "Rad imam naš stadion, ker sem tu doživel veliko lepih trenutkov," je za 24ur.com dejal Benjamin Šeško, ki se še vedno spominja tudi znamenite tekme z Bayernom v Ligi prvakov.

Stadion v Salzburgu, ki smo ga obiskali tudi mi, so uradno odprli leta 2003 in sprva je nudil prostor za 18.250 gledalcev. Leta 2005 se je uradno preimenoval v Red Bull Areno, saj je tamkajšnji nogometni klub dobil novega lastnika. To pa je bil šele začetek uspešne zgodbe. Ker je bil stadion izbran za eno izmed prizorišč evropskega prvenstva v nogometu Euro 2008, gostil je tri tekme skupinskega dela, so se leta 2006 začela obsežna obnovitvena dela. Ko so se zaključila, se je kapaciteta razširila na več kot 30.000 gledalcev. Več jih v Avstriji lahko sprejme le stadion Ernst Happel v dunajskem Pratru.

icon-expand Red Bullov stadion v Salzburgu FOTO: Andreas Kolarik

Avstrijci niso vsiljivi Šeškova zgodba pri severnih sosedih se je začela leta 2019, ko se je kot 16-letni mladi up avstrijskemu klubu pridružil iz mladinskih vrst Domžal za 2,5 milijona evrov, toda sprva je igral za Salzburgovo "izpostavo" Liefering, v članskem dresu RB Salzburga, vodilni ekipi avstrijskega prvenstva, pa je debitiral januarja 2021.

icon-expand Benjamin Šeško v akciji FOTO: AP

In kakšni so Avstrijci kot navijači? "Všeč so mi zato, ker res dajo svoj maksimum, ni pomembno kakšen je rezultat. Imajo nekaj svojih pesmi, ki so tudi meni všeč, in vsi pojejo z veseljem ter ponosom," je za našo spletno stran opisal Benjamin Šeško. Zanimalo nas je tudi, ali je Salzburg v smislu odnosa prebivalcev do nogometašev bolj podoben Ljubljani ali Mariboru ... so nogometaši mestni zvezdniki, ko stopijo na ulico?"Seveda lahko vedno slisiš v ozadju, da se pogovarjajo o tebi, tu in tam kdo pristopi ter prosi za sliko ali podpis, ampak niso pa vsiljivi, kar mi je vseč." Šeško še dodaja, da so "ljudje v Salzburgu super".

Z Nemci lani, v Nemčijo letos Toda že čez nekaj mesecev se bo moral navaditi na novo okolje, saj odhaja v Nemčijo. Poleti bo s 24 milijonov evrov vrednim prestopom v Leipzig postal najdražji slovenski nogometaš v zgodovini. Agent Elvis Bašanović je prepričan, da njegovega varovanca v življenju čakajo še velike stvari.

Prav nemški nogometaši so sicer poskrbeli za nekaj najbolj nepozabnih trenutkov v zgodovini salzburškega stadiona. Pred letom dni je v okviru Lige prvakov namreč v goste prišla ekipa znamenitega Bayerna in Nemci so seveda veljali za nesporne favorite srečanja. Toda domačini so pripravili presenečenje in vodili vse do 90. minute, ko so gostitelji nato vendarle uspeli izenačiti. Kar pa je bil seveda vseeno velik dosežek za Avstrijce: "Vzdušje je bilo fantastično, čutila se je neverjetna energija, zato smo res dali vse od sebe in potem je bil tak rezultat," se uspeha svojega moštva spominja Šeško, čeprav zaradi poškodbe takrat ni mogel pomagati svojim soigralcem neposredno na igrišču.

icon-expand Stadion je bil poln skoraj do zadnjega kotička. FOTO: AP

"Rad imam naš stadion, ker sem tu doživel veliko lepih trenutkov," pravi mladi nogometaš, ki sicer ne izpostavlja nobenega najljubšega kotička, ki bi ga imel tam. Prenovljeni stadion pa slovi tudi po najsodobnejšem ozvočenju, ki je poželo veliko odobravanja: "Morda je nekoliko bolj glasno. Slisi se razlika," se strinja tudi mladi reprezentant, ki je bil pred dnevi izbran tudi za slovenskega nogometaša leta in je tako nasledil prejšnjega zmagovalca Jana Oblaka. Najsodobnejša tehnologija Ob prenovi so namreč veliko pozornosti namenili prav zvoku, saj na omenjenem stadionu ne potekajo samo nogometne tekme - gosti namreč številne koncerte, pa tudi motokrosistični spektakel. Ozvočenje pa ni pomembno samo zaradi vzdušja in zabave, pač pa tudi zaradi varnosti.

icon-expand FOTO: Andreas Kolarik icon-chevron-left icon-chevron-right

Po celotnem stadionu je nameščenih kar 1100 požarnih alarmov, pri Siemensu, ki je moral poskrbeti za tehnološki vidik prenove, pa so poleg njih namestili tudi 640 zvočnikov. Uporabljajo se za oznanjanje zaznanih požarov, ukaze za evakuacijo, pa tudi za preklic preplaha. Sistem ozvočenja v tako izpolnjuje zahteve varnostne tehnologije, da se lahko uporablja tudi kot rešitev za evakuacijo. Tovrstna informacija ima prednost, kar pomeni, da je požarni alarm vedno prioriteta pred manj pomembno objavo. Preko zvočnikov pristojni sicer sporočajo tudi druga obvestila, kot je na primer zahteva, da se neka oseba zglasi na določenem mestu, ali pa v ozadju predvajajo glasbo.

icon-expand Eden izmed zvočnikov na stadionu. FOTO: Andreas Kolarik

Vplivi različnega števila obiskovalcev na splošno akustiko so močno zmanjšani, akustiko je mogoče prilagoditi tako, da odraža razmere, ki v tistem trenutku prevladujejo na stadionu - torej gleda na zasedenost prizorišča in vrsto dogodka, ki tam poteka. Celotno upravljanje signala se izvaja s pomočjo digitalnega avdioomrežja, ki temelji na Ethernetu. Vgradili so tudi sodobni videonadzorni sistem. Ta je tako natančen, da lahko pokrije več kot 30.000 gledalcev in je sposoben prepoznati vsak obraz. 45 kamer je v ta namen opremljenih z infrardečim, 36-kratnim optičnim zoomom, in celo 16-kratnim digitalnim zoomom, so med ogledom stadiona pojasnili Siemensovi strokovnjaki. Videosistem je procesorsko voden in preko podatkovnih vmesnikov povezan z različnimi sistemi v areni.

icon-expand FOTO: Andreas Kolarik icon-chevron-left icon-chevron-right

Za vse tiste navijače, ki na stadion ne pridejo z javnim prevozom, je zunaj na voljo tudi 2000 parkirnih mest. Zaradi varnosti, tako ljudi kot premoženja, videosistem nadzoruje tudi zunanjost stadiona, v posebni nadzorni sobi v samem poslopju stadiona pa je tudi policija, ki preko zaslonov ves čas spremlja in dokumentira dogajanje, da se po potrebi enote na terenu lahko takoj odzovejo. Po zimskem premoru Nogometni navijači že nestrpno čakajo, kdaj bodo lahko spet napolnili parkirišča in tribune. Šeško in soigralci, ki jim na domačem stadionu tekmeci iz avstrijske lige že dve leti niso odvzeli vseh treh točk, so se sredi novembra zaradi svetovnega prvenstva v Katarju odpravili na zimski premor.