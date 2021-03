Na seznamu novega predsednika Barce tudi nov trener: so Koemanu šteti dnevi?

Po poročanju vplivnega španskega radia Cadena SERima v načrtih novega predsednika Barcelone Joana Laportenemški trener Julian Nagelsmannprednost pred trenutnim trenerjem članskega moštva katalonskega ponosa, Ronaldom Koemanom. Do Koemana naj bi Laporta sicer gojil določeno mero naklonjenosti, saj ga je pri Barceloni želel že v svoji prvi etapi na predsedniškem stolčku kluba s stadiona Camp Nou, kamor pa je na koncu pripeljal Koemanovega rojaka Franka Rijkaarda.

A težava je v tem, da je Koeman "ostanek" prejšnjega režima, ki mu je v enem najtemačnejših obdobij v novejši zgodovini kluba poveljeval osramočeni predsednik Josep Maria Bartomeu, dodaja Cadena SER. Šele 33-letnega Nagelsmanna sicer že dolgo povezujejo z največjimi evropskimi klubi, potem ko je navduševal že z nemškim prvoligašem Hoffenheimom, svoje uspešno delo pa od leta 2019 nadaljuje pri RB Leipzigu, pri katerem sodeluje tudi s slovenskim nogometašem Kevinom Kamplom.

'Bolj so mu všeč drugi trenerji'

"Laporta močno spoštuje Koemana, toda ne bi ga postavil na čelo svojega projekta. Lahko se zgodi, da bo svoje delo nadaljeval, a bolj so mu všeč drugi trenerji, med njimi pa je tudi Nagelsmann," je dejal voditelj oddaje El Larguero na radiu Cadena SER, Manu Carreno.

Nagelsmann se je tako kot trener Liverpoola Jürgen Klopptudi javno že odrekel možnosti, da bi po koncu Eura 2020 nasledil nemškega selektorja Joachima Löwa, ki se po 15 letih poslavlja od klopi nemške članske izbrane vrste. V vsakem primeru Laporto in novega športnega direktorja Mateua Alemanyačaka težka odločitev po koncu sezone 2020/21, v kateri je Koeman kljub številnim težavam na igrišču in ob njem z varovanci zabeležil nekaj vidnih dosežkov, med katerimi je poleg uveljavitve nekaterih mladih upov tudi uvrstitev v finale španskega pokala. Barca je sicer v sredo na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov izpadla proti Paris Saint-Germainu, kar se ji je nazadnje zgodilo leta 2007 proti Liverpoolu.

Koeman je ob prihodu v klub, za katerega je dolga leta kot branilec tudi igral in mu pomagal do prvega naslova v Ligi prvakov leta 1992, podpisal pogodbo do leta 2022. Nagelsmann ima z "rdečimi biki" podpisano pogodbo do leta 2023.