Na širšem seznamu 23 kandidatov

"Vpoklicani so nogometaši letnika 2004 in mlajši, ki bodo zastopali barve mlade reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Za krajše priprave v Kranjski Gori smo se odločili, ker do začetka kvalifikacij ne bo drugega termina za izvedbo reprezentančne akcije. Želimo se čimprej spoznati, da bomo septembra lahko hitro preklopili na tekmovalne obveznosti," je ob predstavitvi seznama za uradno speltno stran NZS dejal Andrej Razdrh, ki bo v novem kvalifikacijskem ciklusu računal na pomoč Nejca Skubica.