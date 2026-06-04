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Nogomet

Na SP največ nogometašev iz Manchester Cityja

Ljubljana, 04. 06. 2026 10.20 pred 21 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Manchester City - Arsenal

Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav, največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19.

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Za Cityjem z največ nogometaši sledi sledi Bayern z 18, Arsenal in Paris Saint-Germain jih bosta imela po 16, Barcelona pa 15. Po 12 jih imajo Crystal Palace, Manchester United, Al-Hilal in Atletico Madrid, po 11 pa Liverpool, Borussia Dortmund in Galatasaray. Največ igralcev sicer prihaja iz angleških klubov - 205. V Nemčiji igra 108 nogometašev, v Franciji in Španiji po 86, v Italiji 71, v Savdski Arabiji 49 in ZDA pa 48.

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FOTO: Profimedia

Katar in Savdska Arabija sta poklicala po 25 od 26 igralcev iz domačih klubov, Zelenortski otoki, DR Kongo, Slonokoščena obala, Curacao, Senegal in Urugvaj pa v svojih kadrih nimajo niti enega igralca iz domačih klubov. Škotski vratar Craig Gordon bo najstarejši na SP s 43 leti in 162 dnevi, Mehičan Gilberto Mora pa najmlajši s 17 leti in 240 dnevi.

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Najstarejši selektor je Nizozemec Dick Advocaat, ki vodi Curacao z 78 leti in 257 dnevi, najmlajši pa je selektor Nemčije Julian Nagelsmann z 38 leti in 323 dnevi. Za Argentinca Lionela Messija, Portugalca Cristiana Ronalda in Mehičana Guillerma Ochoo bo to rekordno šesto SP.

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KOMENTARJI1

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NoriSušan
04. 06. 2026 12.00
Niti ni presenetljiv podatek ko majo najbolšega trenerja in igrajo super napadalen nogomet
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