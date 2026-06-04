Na SP največ nogometašev iz Manchester Cityja

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Za Cityjem z največ nogometaši sledi sledi Bayern z 18, Arsenal in Paris Saint-Germain jih bosta imela po 16, Barcelona pa 15. Po 12 jih imajo Crystal Palace, Manchester United, Al-Hilal in Atletico Madrid, po 11 pa Liverpool, Borussia Dortmund in Galatasaray. Največ igralcev sicer prihaja iz angleških klubov - 205. V Nemčiji igra 108 nogometašev, v Franciji in Španiji po 86, v Italiji 71, v Savdski Arabiji 49 in ZDA pa 48.

Pep Guardiola in Bernardo Silva sta se od Manchester Cityja poslovila s porazom proti Aston Villi FOTO: Profimedia

Katar in Savdska Arabija sta poklicala po 25 od 26 igralcev iz domačih klubov, Zelenortski otoki, DR Kongo, Slonokoščena obala, Curacao, Senegal in Urugvaj pa v svojih kadrih nimajo niti enega igralca iz domačih klubov. Škotski vratar Craig Gordon bo najstarejši na SP s 43 leti in 162 dnevi, Mehičan Gilberto Mora pa najmlajši s 17 leti in 240 dnevi.