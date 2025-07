Evropske prvakinje v Londonu pričakalo več kot 65.000 ljudi

Angleške nogometašice še naprej slavijo naslov evropskih prvakinj, ki so si ga priborile, ko so v nedeljskem finalu po streljanju enajstmetrovk premagale Španke. Levinje so se že vrnile v domovino in dočakale bučen sprejem, saj je na ulicah Londona svoje junakinje pričakalo več kot 65.000 ljubiteljev nogometa.

Angleške nogometašice so dokazale, da lahko tudi ženski nogomet pritegne ljudi in napolni ulice. Nove stare evropske prvakinje so naslov, ki so ga v nedeljo osvojile po dramatični tekmi s Španijo, v torek proslavile z domačimi navijači.

Ti so jim pripravili bučen in dosežka vreden sprejem. Na kilometer dolgi aveniji The Mall, ki vodi od trga Trafalgar do Buckinghamske palače, se je namreč zbralo več kot 65.000 ljubiteljev nogometa.

"Jokala sem vso pot po aveniji. To je neverjetno, najbrž je to ena najboljših stvari, del katere smo bile," je bila nad prizori ganjena kapetanka Leah Williamson. "Vse, kar počnemo, seveda počnemo za ekipo, ampak to počnemo tudi za vas, za državo, za mlada dekleta," je dejala zbranim. "Z vsakim korakom ustvarjamo zgodovino. Najlepša hvala, ker ste z nami in ostanite z nami tudi v prihodnje. Ta zgodba še ni končana," je še zagotovila.

