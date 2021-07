Na Stamford Bridgu že 'prekrižali' Haalanda, bo prišel Lewandowski?

Otoški mediji poročajo o velikem zanimanju Chelseaja za usluge najboljšega strelca v zgodovini nemške Bundeslige Roberta Leweandowskega, ki je tako postal želja števila ena na Stamford Bridgu, potem ko so Londončani prejeli košarico od dortmundske Borussije, ki želi svojega največjega zvezdnika Erlinga Haalanda na Signal Iduna Parku zadržati vsaj še eno sezono.

Poljski stroj za doseganje zadetkov ima z Bavarci sicer sklenjeno še dveletno pogodbo (do konca junija 2023), a to ne predstavlja (pre)visoke ovire za Romana Abramoviča in druščino iz jugozahodnega dela britanske prestolnice, ki bo na "krilih" majskega evropskega klubskega naslova storila vse, da okrepi napadalno vrsto. Glede na odhod izkušenega francoskega napadalca Oliviera Girouda v vrste AC Milana in željo Tammyja Abrahama, ki pri 23 letih še vedno išče svoj prostor pod nogometnim soncem (beri: večjo minutažo), da si poišče novo okolje za dokazovanje, je jasno, da modri iz Londona ob Timu Wernerju potrebujejo še eno klasično '9'.