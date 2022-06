Na svetovnem prvenstvu v Katarju naj bi prvič pomagal "robot linesman"

Toda dejstvo je, da so potrebna nadaljnja posvetovanja, Fifa pa naj bi končno odločitev sprejela šele po popolni analizi vseh do sedaj pridobljenih podatkov. Nekdanji legendarni italijanski nogometni sodnik in predsednik sodniškega odbora Fife, Pierluigi Collina, nima povsem dobrega mnenja, za SunSport je dejal, "da so za odločitev na igrišču še vedno odgovorni sodniki in pomočniki. Tehnologija jim nudi le podporo pri sprejemanju natančnejših in hitrejših odločitev, zlasti kadar je odločitev o prepovedanem položaju zelo tesna in težko razsodljiva." Toda znano je, da kamere dajejo takojšnje informacije, ki omogočajo "ofsajd" operaterjem, da v samo nekaj sekundah posredujejo potrebne informacije osebam na terenu.