Na tekmah, ki potekajo pod okriljem NZS, bodo znova lahko prisotni gledalci

Člani odbora za nujne zadeve Nogometne zveze Slovenije so pri sklepu, da so s soboto 29. avgustom na tekmah ponovno dovoljeni gledalci, sledili pobudi klubov ob upoštevanju veljavnih odlokov vlade RS. "NZS v prvi vrsti stremi k zagotavljanju varne izkušnje za vse obiskovalce tekem, zato bodo klubi zavezani k strogemu izvajanju ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja COVID-19," sporočajo iz krovne nogometne organizacije na slovenskih tleh.

Tekma z gledalci le ob pozitivnem mnenju NIJZ

Prisotnost gledalcev na tekmi je dovoljena, če je organizirana v skladu z omejitvami in zahtevami veljavnih predpisov in odlokov vlade RS, ter izključno v primeru pridobljenega pozitivnega mnenja NIJZ v zvezi z organizacijo tekme s prisotnostjo gledalcev. Klub je dolžan pred tekmo delegatu predložiti veljavno pozitivno mnenje NIJZ, skupaj z odločbo UE oziroma potrdilom pristojne policijske postaje o prijavi prireditve.

"Odločitev odbora za nujne zadeve je korak k temu, da se z virusom, ki je del nove realnosti, naučimo živeti in ob tem skrbeti za nadaljnji razvoj nogometa," so pri NZS zaključili v sporočilu za medije.