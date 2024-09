Na tekmi Brava in Domžal mreži mirovali

V Spodnji Šiški so nogometaši Brava lovili priključek z vodilno Olimpijo, Domžalčani, ki so v uvodnih sedmih prvenstvenih krogih osvojili vsega točko, pa nujno potrebujejo uspehe. Na koncu so bili s točko bolj zadovoljni gostje, ki so se taktično uspešno branili.

V živahnem uvodu so imeli rahlo premoč gostitelji. Edini, ki je resno ogrozil nasprotni gol, pa je bil Milan Tučić, ki je videl vrzel v obrambi Domžal, v sedmi minuti streljal s 17 metrov, a je bil Ajdin Mulalić na mestu. Nevarno je bil v 21. minuti pred golom Domžal postavljen tudi Matic Pečar, a slabo zaključil. Domžalčani so se prebudili šele v končnici prvega dela, a brez pravega zaključka.