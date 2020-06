Navijač prekinil tekmo na Majorki, a ni prišel do Messija: 'Pokazal sem jajca'

"To sem načrtoval vse od tedaj, ko so napovedali tekmo, želel sem si fotografijo z Messijem in ga spoznati, ker je moj vzornik," je radio Cadena COPE citiral Francoza, ki ni želel biti imenovan. "Dobil sem fotografijo, a ni bila dobra, policisti pa so mi zabičali, da jo moram izbrisati. Ustavil sem se pri Jordiju Albi in mu rekel, da grem po Messija. Izkušnja je bila dobra. Pokazal sem jajca, vseeno pa sem ostal brez vsega. Sem Francoz in od vsepovsod. Tu pa živim že od rojstva. Messiju sem rekel: 'Daj, fotografirajva se, daj!' Ne želim pa v podrobnosti glede mojega imena. Predvidevam, da me čaka postopek. Povedal sem jim moje ime in ime očeta. Prišla bo kazen."

Največ 229 ljudi

Na stadionih v Primeri Division se lahko do novega odloka zbere največ 229 ljudi, športni dnevnik ASpa je poročal, da je nepovabljeni gost izkoristil napako varnostne službe in do zelenice prišel prek južne tribune. Približevanje nogometašem je seveda kršenje striktnega protokola vodstva tekmovanja, ki predvideva tudi točno določen postopek za prihode in odhode ekip s stadiona, ko morajo vsi člani odprave tudi nositi maske ter rokavice med potjo od hotela do stadiona in celo v slačilnicah.

Barcelona je sicer sanjsko začela s prvo tekmo po več kot treh mesecih premora in po podaji Jordija Albeje z glavo v praktično prvem resnem napadu zadel čilski zvezdnik Arturo Vidal. Katalonci so nadzorovali tekmo, nato pa v drugi polovici prvega polčasa malce popustili in rdeči so prek kontroverznega produkta Barcine šole Takeja Kubatudi resno zapretili vratom Marc-Andre ter Stegna, ki pa je bil kos vsem izzivom, medtem ko je bil Ante Budimirpred njegovimi vrati nenatančen. V prvem polčasu je pod prečko svoj prvenec v novem klubu po podaji Messija zabil še danski napadalec Martin Braithwaite, v drugem polčasu, ko je priložnost dobil tudi povratnik Luis Suarez, pa sta se med strelce vpisala še Alba in Messi.

Setien: Dober začetek zaključnega sprinta

"Občutki so dobri. Vedno so reči, ki si jih želiš izboljšati, a zadovoljen sem s tekmo, ki smo jo odigrali," je po tekmi povedal trener Barcelone Quique Setien."Bili smo učinkoviti in tekmo smo zgrabili za roge od prve akcije. Z žogo smo bili dobri. Za nami je premor, a sem zelo zadovoljen. Glede na to, da je bila to prva tekma in da nismo igrali, bi lahko govorili o pomanjkanju ritma. A mislim, da je bil to dober začetek tega sprinta, ki nas čaka z zadnjimi desetimi tekmami. Na splošno imam dobre občutke,"je nadaljeval izkušeni strateg iz Santanderja v Kantabriji.

"Priložnosti Mallorce? Vedno je možno, da te ogrozi tudi nasprotnik, a tudi mi smo imeli priložnosti, da bi rezultat še povišali. Tu bi morali imeti več nadzora. A vedno je potrebno upoštevati tudi nasprotnika. Dobro vidijo podaje in vedno jim daš priložnost, a mi smo dobro oddelali svoje reči. Suarez? Vse, kar je storil, je storil dobro. Izpeljal je kakovostne akcije, za katere ga lahko le pohvalim. Gotovo se bo še izboljševal, a bil je spektakularen. Jasno pa je, da bo veliko variacij (postave, op. a.). Tekem je veliko, zelo so zgoščene. Nekateri igralci bodo manj na klopi, a vsi se bodo menjali, to je nekaj običajnega, ko je na kupu toliko tekem,"je še povedal Setien.