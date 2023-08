Na tekmi Bundeslige incident s policijskim orožjem

Prve ugotovitve kažejo na nenamerno sprožitev pištole v ograjenem območju znotraj stadiona v Augsburgu. Trije policisti so bili poškodovani zaradi udara sprožilca, enega pa je izstrelek oplazil, je izjavo nemške policije prenesla nemška tiskovna agencija dpa.



Nihče drug na stadionu v incidentu ni bil poškodovan, sta pa jo skupila policijsko vozilo in navijaški avtobus, je dodala dpa. "Še vedno preiskujemo vzroke incidenta. Kot je to običajno, je vključen tudi bavarski državni tožilec," je zapisala policija.