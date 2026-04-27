Vratar po rdečem kartonu fizično napadel nasprotnega kapetana

V španski drugi ligi poteka krčevit boj za obstanek. Pet ekip med seboj loči le šest točk, na koncu pa si bo lahko le eno moštvo priborilo obstanek. Dve izmed petih ekip sta tudi Huesca in Real Zaragoza, ki sta se med seboj pomerili v nedeljo. Tekmo so dobili nogometaši Huesce z zadetkom z bele točke, a bolj kot o rezultatu in igri na igrišču se danes v Španiji govori o incidentu, ki se je zgodil ob koncu tekme. Takrat je vlogo glavnega akterja na igrišču prevzel gostujoči vratar Esteban Andrada. Slednji je na sredini igrišča na tla porinil domačega kapetana Jorgeja Pulida in prejel drugi rumeni ter posledično rdeči karton. Namesto da bi Andrada takoj zapustil igrišče, se mu je dobesedno odpeljalo. Argentinec se je pognal proti Pulidu in ga tako močno udaril po obrazu, da je imel domači nogometaš po dvoboju na koncu vidno oteklino in modrico pod očesom. Po udarcu Andrade je na igrišču prišlo do vsesplošnega prerivanja in pretepanja obeh ekip. Na igrišču je morala posredovati celo policija.

Na dogodke sta se že odzvala tako Andrada kot njegov klub Real Zaragoza. Vodstvo kluba je v sporočilu za javnost zapisalo, da strogo obsojajo, kar se je zgodilo na igrišču, in da bodo izvedli primerne disciplinske ukrepe. "Bili smo priča prizorom, ki so neprimerni za ta šport in se ne bi smeli nikoli zgoditi. Ti dogodki ne predstavljajo vrednot Real Zaragoze ali njenih navijačev, ki so jih skozi zgodovino zaznamovali športnost, pogum in spoštovanje do nasprotnika. Smo vzorniki in zgledi za številne navijače, zlasti otroke, ki nas spodbujajo na vsaki tekmi in si želijo, da bi nekega dne postali eden njihovih idolov," je Zaragoza zapisala v sporočilu za javnost.

Andrada pravi, da mu je absolutno žal za to, kar je storil, in se zaveda, da to na klub in predvsem na njegovo kariero meče slabo luč. "V svoji karieri sem dobil le en rdeči karton, in to zaradi igranja z roko zunaj kazenskega prostora. Rad bi se opravičil tudi Pulidu, ker sva kolega in iskreno, bila je moja krivda, v tistem trenutku sem izgubil koncentracijo, in pripravljen sem sprejeti kakršnekoli posledice, ki mi jih bo naložilo vodstvo lige," je po tekmi dejal glavni akter na igrišču. Andrado v najboljšem scenariju čaka okoli deset tekem prepovedi.