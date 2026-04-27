Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vratar po rdečem kartonu fizično napadel nasprotnega kapetana

Huesca, 27. 04. 2026 13.34 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Esteban Andrada

V španski Segundi Division poteka krčevit boj za obstanek v ligi. V 37. krogu sta se za 18. mesto, ki še prinaša obstanek, pomerili Huesca in Real Zaragoza. Namesto tega, da bi se danes govorilo o igri na igrišču, se govori predvsem o dogodku, ki se je zgodil ob zaključku tekme, kjer je glavno vlogo na zelenici prevzel gostujoči vratar Esteban Andrada, ki je dobesedno nokavtiral domačega kapetana Jorgeja Pulida.

V španski drugi ligi poteka krčevit boj za obstanek. Pet ekip med seboj loči le šest točk, na koncu pa si bo lahko le eno moštvo priborilo obstanek. Dve izmed petih ekip sta tudi Huesca in Real Zaragoza, ki sta se med seboj pomerili v nedeljo. Tekmo so dobili nogometaši Huesce z zadetkom z bele točke, a bolj kot o rezultatu in igri na igrišču se danes v Španiji govori o incidentu, ki se je zgodil ob koncu tekme.

Takrat je vlogo glavnega akterja na igrišču prevzel gostujoči vratar Esteban Andrada. Slednji je na sredini igrišča na tla porinil domačega kapetana Jorgeja Pulida in prejel drugi rumeni ter posledično rdeči karton. Namesto da bi Andrada takoj zapustil igrišče, se mu je dobesedno odpeljalo. Argentinec se je pognal proti Pulidu in ga tako močno udaril po obrazu, da je imel domači nogometaš po dvoboju na koncu vidno oteklino in modrico pod očesom. Po udarcu Andrade je na igrišču prišlo do vsesplošnega prerivanja in pretepanja obeh ekip. Na igrišču je morala posredovati celo policija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na dogodke sta se že odzvala tako Andrada kot njegov klub Real Zaragoza. Vodstvo kluba je v sporočilu za javnost zapisalo, da strogo obsojajo, kar se je zgodilo na igrišču, in da bodo izvedli primerne disciplinske ukrepe. "Bili smo priča prizorom, ki so neprimerni za ta šport in se ne bi smeli nikoli zgoditi. Ti dogodki ne predstavljajo vrednot Real Zaragoze ali njenih navijačev, ki so jih skozi zgodovino zaznamovali športnost, pogum in spoštovanje do nasprotnika. Smo vzorniki in zgledi za številne navijače, zlasti otroke, ki nas spodbujajo na vsaki tekmi in si želijo, da bi nekega dne postali eden njihovih idolov," je Zaragoza zapisala v sporočilu za javnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Andrada pravi, da mu je absolutno žal za to, kar je storil, in se zaveda, da to na klub in predvsem na njegovo kariero meče slabo luč. "V svoji karieri sem dobil le en rdeči karton, in to zaradi igranja z roko zunaj kazenskega prostora. Rad bi se opravičil tudi Pulidu, ker sva kolega in iskreno, bila je moja krivda, v tistem trenutku sem izgubil koncentracijo, in pripravljen sem sprejeti kakršnekoli posledice, ki mi jih bo naložilo vodstvo lige," je po tekmi dejal glavni akter na igrišču.

Andrado v najboljšem scenariju čaka okoli deset tekem prepovedi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Glavni zvezdnik Real Madrida vprašljiv za El Clasico

Vrača se 'Party Jack': Grealish ponovno pod drobnogledom

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
dominvrt
Portal
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669