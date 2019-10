Na tekmi nogometašev Irana prvič po štirih desetletjih kar 3.000 žensk

Iranske državljanke so lahko po 40 letih prvič kupile vstopnice za katero od tekem državne članske reprezentance, potem ko so jim iranske oblasti to omogočile pred domačo kvalifikacijsko tekmo Irana za nastop na SP 2022 proti Kambodži. Prepoved obiskovanja tekem za ženske, ki je stopila v veljavo kmalu po islamski revoluciji leta 1979, so do sedaj prekinili le v redkih primerih in za majhne skupine.

Iran je bil že nekaj časa pod pritiskom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in borcev za pravice žensk, še posebej po smrti Sahar Hodajari, ki se je protestno zažgala zaradi tega, ker so jo med poskusom obiska tekme (našemila se je v moškega) aretirali. Oblasti so za obračun s Kambodžo za ženske sprostile 3.000 vstopnic na stadionu, ki sicer sprejme 78.000 ljudi.