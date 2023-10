Na tekmi kartonov Olimpija boljša od Rogaške

Olimpija je po zadetkih v sodnikovem dodatku drugega polčasa prišla do treh točk na gostovanju v Rogaški Slatini, kjer so bile strasti ob koncu zelo razgrete. Po šesti zmagi v sezoni so se Ljubljančani prebili na tretje mesto. Imajo 19 točk, štiri manj od vodilnega Celja. Rogaška je ostala pri osmih točkah na osmem mestu.

Ljubljančani so v primerjavi z zadnjo odigrano tekmo proti Kopru precej premešali začetno enajsterico. V njej je bilo kar šest sprememb, medtem ko domači strateg Oskar Drobne ni posegel v postavo, ki je sredi tedna ugnala Bravo.

Čeprav so imeli žogo več v nogah gosti, so bili v prvem polčasu nevarnejši domačini. Ti so si priigrali tudi edino pravo priložnost, ko je v 33. minuti po predložku Roka Pirtovška iz ugodnega položaja slabo streljal Vice Miljanić.

Pred tem nevarnejših strelov ni bilo. Ivan Posavec je v osmi minuti prav tako slabo streljal in zadel blok, v 13. in 21. minuti pa je bil na mestu Rok Vodišek po strelih Mustafe Nukića oziroma Davida Sualeha.