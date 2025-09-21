Celje po preobratu do zmage proti Primorju, remi Mure in Radomelj

Ajdovci so izvrstno odprli tekmo, že po dobrih dveh minutah so povedli. Haris Kadrić je imel na levi strani veliko prostora, počakal na vtekajočega Eliana Demirovića, mu lepo podal žogo pred vrata med nogama enega celjskih branilcev, Demirović pa je nato iz bližine zanesljivo zadel za 1:0. Celjani so sicer takoj žogo vzeli v svoje noge, imeli terensko pobudo, tudi izpeljali nekaj obetavnih akcij, vendar je bila domača obramba vselej na mestu, nekajkrat pa je tekmece tudi uspešno ujela v prepovedanem položaju.

V 26. minuti je imel Franko Kovačević priložnost za izenačenje, ko je prišel do strela iz bližine, toda domači vratar Denis Pintol je dobro posredoval. Ta je brez težav žogo ujel v 33. minuti tudi po poskusu Darka Hrke. Ob koncu polčasa je Pintol sicer klonil po strelu Kovačevića, a je bil ta v globokem prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvo domačinov.

Celje je tudi drugi polčas začelo odločneje, v 51. minuti pa zahtevalo enajstmetrovko, ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Gašperja Petka. Sodniki se zanjo niso odločili. Pet minut pozneje pa znova veselje domačih igralcev in navijačev. Žan Bešir se je po Kadrićevi podaji sprehodil mimo neodločenih celjskih branilcev in brez težav premagal še Žan-Luka Lebana za 2:0.

Demirović je v 59. minuti znova prišel do strela, takrat je bil Leban na mestu, nato pa je Albert Riera posegel v svojo ekipo in opravil trojno menjavo. V 65. minuti je Mario Kvesić za malo zgrešil domača vrata, je pa isti igralec pet minut zatem z leve strani podal rezervistu Rudiju Požegu Vancašu, ta pa je iz bližine matiral Pintola za zmanjšanje zaostanka.

Kot že večkrat videno, so Celjani hitro tudi izenačili. Po novi podaji z leve strani je Pintol žogo odbil, a le v Petkovo nogo, od katere se je ta odbila v mrežo za 2:2. Že v 79. minuti so dosegli tudi vodilni gol, Kvesić je podal z desne strani, Kovačević pa je z glavo dosegel svoj osmi ligaški gol v sezoni (v vseh tekmovanjih že 15.) in je spet sam na vrhu lestvice strelcev.

Kmalu po vstopu v igro je v 86. minuti zadel še Matej Poplatnik, toda ostalo je brez njegovega zadetka in tretje Kvesićeve podaje na tekmi, saj so sodniki po pregledu posnetka zadetek razveljavili zaradi predhodnega prekrška. Tik pred koncem pa je imel Bešir izjemno priložnost za 3:3, vendar za malenkost zgrešil cilj.