Celje po preobratu do zmage proti Primorju, remi Mure in Radomelj

Ajdovci so izvrstno odprli tekmo, že po dobrih dveh minutah so povedli. Haris Kadrić je imel na levi strani veliko prostora, počakal na vtekajočega Eliana Demirovića, mu lepo podal žogo pred vrata med nogama enega celjskih branilcev, Demirović pa je nato iz bližine zanesljivo zadel za 1:0. Celjani so sicer takoj žogo vzeli v svoje noge, imeli terensko pobudo, tudi izpeljali nekaj obetavnih akcij, vendar je bila domača obramba vselej na mestu, nekajkrat pa je tekmece tudi uspešno ujela v prepovedanem položaju.
V 26. minuti je imel Franko Kovačević priložnost za izenačenje, ko je prišel do strela iz bližine, toda domači vratar Denis Pintol je dobro posredoval. Ta je brez težav žogo ujel v 33. minuti tudi po poskusu Darka Hrke. Ob koncu polčasa je Pintol sicer klonil po strelu Kovačevića, a je bil ta v globokem prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvo domačinov.
Celje je tudi drugi polčas začelo odločneje, v 51. minuti pa zahtevalo enajstmetrovko, ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Gašperja Petka. Sodniki se zanjo niso odločili. Pet minut pozneje pa znova veselje domačih igralcev in navijačev. Žan Bešir se je po Kadrićevi podaji sprehodil mimo neodločenih celjskih branilcev in brez težav premagal še Žan-Luka Lebana za 2:0.
Demirović je v 59. minuti znova prišel do strela, takrat je bil Leban na mestu, nato pa je Albert Riera posegel v svojo ekipo in opravil trojno menjavo. V 65. minuti je Mario Kvesić za malo zgrešil domača vrata, je pa isti igralec pet minut zatem z leve strani podal rezervistu Rudiju Požegu Vancašu, ta pa je iz bližine matiral Pintola za zmanjšanje zaostanka.
Kot že večkrat videno, so Celjani hitro tudi izenačili. Po novi podaji z leve strani je Pintol žogo odbil, a le v Petkovo nogo, od katere se je ta odbila v mrežo za 2:2. Že v 79. minuti so dosegli tudi vodilni gol, Kvesić je podal z desne strani, Kovačević pa je z glavo dosegel svoj osmi ligaški gol v sezoni (v vseh tekmovanjih že 15.) in je spet sam na vrhu lestvice strelcev.
Kmalu po vstopu v igro je v 86. minuti zadel še Matej Poplatnik, toda ostalo je brez njegovega zadetka in tretje Kvesićeve podaje na tekmi, saj so sodniki po pregledu posnetka zadetek razveljavili zaradi predhodnega prekrška. Tik pred koncem pa je imel Bešir izjemno priložnost za 3:3, vendar za malenkost zgrešil cilj.
Radomljani so v uvodu tekme izpeljali nekaj obetavnih akcij, toda pri teh se je kar lepo pokazalo, da trener Jugoslav Trenčovski tokrat ni mogel računati na klasična napadalca - kaznovanega Nina Kukovca in poškodovanega Stanislava Krapuhina. Pravega zaključnega strela namreč ni bilo, tudi v 15. minuti v dotlej najnevarnejši akciji.
Dogajanje v Fazaneriji je bilo sicer precej mirno, brez posebnih razburjenj, je pa v 36. minuti nevarneje poskusil mladi Vid Chinoso Juvančič, v 37. pa je bil pred domačim vratarjem Nejcem Dermastijo sam Nikola Jojić, vendar tudi njemu ni uspelo priigrati vodstva Radomljam. Mura, ki ni bila posebej konkretna, je še najbolj zagrozila tik ob koncu polčasa, ko je Samo Pridgar ubranil strel Luke Bobičanca s približno desetih metrov.
V drugem polčasu je najprej v 51. minuti do lepe priložnosti prišel rezervist Nejc Ajhmajer, vendar je bil Pridgar spet zbran, v 55. minuti pa se je na drugi strani izkazal tudi Murin vratar Dermastija po strelu Jaše Martinčiča z roba kazenskega prostora. V 63. minuti je Murin vratar spet dobil dvoboj z Martinčičem.
Mura je vmes dvakrat prišla do ugodnih položajev za strel, a je pri prvem Dario Vizinger zgrešil žogo, drugega pa je Aljaž Antolin poslal čez gol. V 72. minuti so imeli spet gostje priložnost za vodilni zadetek, a je bil Martinčič malce prepočasen pred vrati, v teh trenutkih sta ekipi kar izmenjaje prihajali do (pol)priložnosti, najnevarnejši pa je bil v 81. minuti Enej Klampfer, čigar strel iz bližine je obranil Dermastija.
V 84. minuti je imel zaključno žogo za domače Faad Sana, ki je sam stekel proti vratom gostov, na koncu pa zatresel vratnico. Štiri minute pozneje je tudi Martinčič znova neuspešno končal novo akcijo Radomelj, tako da sta se ekipi razšli z delitvijo plena.
