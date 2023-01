Na tekmi Sporting - Benfica je bil podeljen prvi 'beli karton'

V derbiju četrtfinala ženskega portugalskega pokala so nogometašice Benfice vodile 3:0, ko sta člana zdravstvenih služb obeh moštev pritekla na igrišče in pomagala eni od nogometašic, ki se med tekmo ni počutila dobro. Potezo niso nagradili zgolj navijači obeh moštev z glasnim aplavzom, ampak tudi glavna sodnica srečanja, ki je na plano prinesla karton nove barve in sicer bele.