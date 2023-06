Na tekmi v Argentini navijač s tribune omahnil v smrt

Natančne okoliščine nesreče še niso znane. Iz moštva River Plate, ki ga vodi trener Martin Demichelis, pa so sporočili, da za nesrečo ni kriva druga oseba. Znano je tudi, da je bil umrli član navijaške skupine domače ekipe in da na stadionu, ki je bil 90-odstotno zaseden, ni bilo nasilja. Stadion Monumental je največji v Argentini in sprejme kar 83.000 gledalcev. Odgovorni so ga v pol ure spraznili, policija in tožilstvo pa sta sprožila preiskavo.