Na tekmi v Berlinu antisemitski navijaški incident

Kot poroča dpa, je skupina navijačev Maccabija, sicer članov foruma nemško-izraelskega združenja, po tekmi sporočila, da so bili deležni zmerljivk in žaljivk, med njimi so bile tudi takšne z antisemitsko vsebino. Med drugim pa naj bi eden od domačih pristašev skušal tudi zažgati izraelsko zastavo.

Iz berlinske policije so sporočili, da preiskujejo tri prijavljene primere takšnega obnašanja. To je bila prva tekma na berlinskem olimpijskem stadionu, ki je bil zgrajen v obdobju nacistične Nemčije, na kateri je igrala kakšna izraelska ekipa. Union Berlin zaradi omejitev krovne zveze Uefe evropskih tekem namreč ne more igrati na svojem stadionu. Na tekmi je bilo sicer 23.300 gledalcev, med njimi 1000 navijačev Maccabija.

"Takšno obnašanje je sramotno in neopravičljivo, vsem, ki jih je prizadelo, pa se opravičujemo," je sporočil Union Berlin. Predsednik kluba Dirk Zingler je zatrdil, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi sodelujejo v policijski preiskavi dogodkov.