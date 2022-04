'Reči, da smo odvisni od Benzemaja, je nič kaj drugega kot resnica in to resnico z veseljem izrečem naglas'

"Na tekmo vsekakor ne bomo odšli sproščeni, to je četrtfinale Lige prvakov, navijači to dobro vedo in tudi mi se zavedamo, da bo zelo težka tekma," je dejal trener madridskega Reala Carlo Ancelotti. Njegovi varovanci so prvo dejanje odpravili z odliko, z rezultatom 1:3 so v Londonu ugnali aktualne zmagovalce elitnega tekmovanja Chelsea. Njihov krvnik je bil po mnenju mnogih trenutno najboljši nogometaš na zelenici, ki je prispeval vse tri zadetke. Karim Benzema je tako pred povratnim obračunom, ki se bo s prenosom na Kanalu A in VOYO začel ob 20.30, poskrbel da bodo tako navijači kot tudi domači nogometaši na Bernabeu lahko nekoliko lažje dihali.

Veselje Madridčanov po prvem golu Karima Benzemaja FOTO: AP Carlo Ancelotti je pred torkovim spektaklom elitne Lige prvakov, ko nas v Madridu čaka povratni obračun četrtfinala med madridskim Realom in londonskim Chelseajem, razumljivo nekoliko previdnejši. "Vsi se zelo dobro zavedamo, da bo tekma zares težka. To vemo mi in to vedo navijači. Gre za četrtfinale Lige prvakov, kljub temu, kako smo zaigrali v Londonu, bomo za napredovanje v polfinale morali trpeti, se boriti in predvsem tekmovati. Tekma se bo igrala 90 minut." "Prepričan sem, da se bo ob koncu sezone vse dobro izteklo in da bom lahko tukaj še naprej srečen," je dejal trener galaktikov Italijan Carlo Ancelotti. Ekipa se zelo dobro zaveda, kakšna tekma nas čaka. Vedo, kaj se je zgodilo in vedo, kaj se lahko zgodi. Vsekakor ne bomo sproščeni. Razpoloženje v ekipi je dobro, moštvo se veseli tekme, gre za velik uspeh. Igramo proti zelo močnemu tekmecu, ki ga moramo vsekakor spoštovati, spoštovanje bomo tako zagotovo imeli. Chelsea ima veliko kvalitetnih in zelo dobrih igralcev. Prepričani smo, da bodo igrali bolje kot v prvi tekmi in na to moramo biti pripravljeni," še nadaljuje. Seveda je pri vseh mejah, ki jih Karim Benzema ruši v tej sezoni, težko spregledati, kako pomemben igralec je za klub. Benzema je dobesedno sam odpihnil tako Parižane kot tudi Londončane (na prvem srečanju). "Karim je tisto, kar sodobni nogomet zahteva od napadalca. Ne samo dokončati stvari – doseči zadetek, ampak pomagati celotni ekipi. Tudi obrambne naloge. Je popoln prikaz tega, kakšen naj bi bil sredinski napadalec v današnjem času. Poleg njega je izstopal tudi mladi Vini Jr. Reči, da smo odvisni od Benzemaja, je nič kaj drugega kot resnica in to resnico z veseljem izrečem naglas." Italijan je nekaj besed kasneje namenil še enemu pomembnemu členu belega baleta, Casemiru. "V zadnjem času si je nabral pomembne izkušnje, še naprej je zelo pomemben člen tega kluba. Tako bo tudi v prihodnje, kajti na svetu je zelo malo igralcev z njegovimi izkušnjami in zmožnostjo igranja na tem položaju. "Ancelotti se zdi z razmerami v njegovem moštvu povsem zadovoljen, uživa zaupanje igralcev in zaupa v uspeh. "Prepričan sem, da se bo ob koncu sezone vse dobro izteklo in da bom lahko tukaj še naprej srečen," zaključi.