Na testiranjih pozitivna še branilca Reala in Bayerna

Niklas Süle je nazadnje igral na sobotni prvenstveni tekmi 1. Bundeslige v gosteh pri Kölnu, ki ga je Bayern premagal z 2:1, zdaj pa bo izpustil torkovo tekmo Lige prvakov proti avstrijskemu prvaku RB Salzburgu ter prvenstveni debi proti vodilni Borussii iz Dortmunda.

Vezist Bayerna Serge Gnabryje nedavno izpustil nekaj tekem, ker je bil v samoosamitvi, a se je pozneje izkazalo, da je bil njegov test lažno pozitiven na novi koronavirus. Pri Bayernu niso razkrili, kdaj je bil Süle pozitiven, prav tako niso podali nobene informacije, kdaj, če sploh, bodo še enkrat testirali celotno ekipo.

Branilec španskega nogometnega prvoligaša Real Madrida Eder Militaoje bil na testiranju prav tako pozitiven na novi koronavirus. Kot so sporočili iz tabora belih, je bil Brazilec pozitiven na testiranju, ki so ga nogometaši opravili v nedeljo zjutraj. Vsi preostali igralci in tehnično osebje prve ekipe Real Madrida, pa tudi klubski delavci, ki z njimi sodelujejo, so bili na istem testiranju negativni, so poudarili pri Realu, ki naj bi nemoteno nadaljeval s treningi članskega moštva.