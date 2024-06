Slovenski navijači preplavili Marienplatz, srbski jim vzklikajo: Dončić je eden od nas!

Na tisoče slovenskih navijačev je že več ur pred tekmo preplavilo Marienplatz, osrednji trg v Münchnu. Tam veselo poskakujejo in vzklikajo: "Kdor ne skače, ni Sloven'c!" Ob zvokih harmonike pa prepevajo tudi Slakovega Čebelarja in ostale domače pesmi. Na drugi strani jim nasmejani srbski navijači odgovarjajo s provokacijo in skandiranjem: "Luka Dončić je eden izmed nas!" Če jih je bilo že v Stuttgartu na stadionu 12.000, ki so s svojim gorečim navijanjem navdušili tudi nogometaše, jih v Münchnu pričakujejo celo 20.000. Ti bodo skušali na svojih krilih nogometno reprezentanco ponesti do zgodovinskega uspeha – preboja iz skupine.