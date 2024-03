Na večerjo v kaotične Atene bi povabil Davida, Victorio in Trumpa

Jasno je, da njegova pot iz Celja do nemških stadionov, kjer se bo evropska nogometna smetana borila za naziv najboljšega na starem kontinentu, ni bila gladka in brez ovir. Marsikdo vidi blišč in slavo, skoraj vsi pa prelahko pozabimo na trdo delo in vztrajnost, ki sta obvezni sestavini vsake uspešne športne kariere. Verbič meni, da so si navijači in kritiki nogometašev o njih ustvarili napačno mnenje. "Najbolj me moti, ko ljudje rečejo: Kako je njim lepo. To je brca v prazno. Mi ne govorimo radi o tem, ampak ljudje res ne vedo, kako je, ko si profesionalni nogometaš." Če želite izvedeli več o njegovem zasebnem življenju in življenju njegovih reprezentančnih soigralcev, si vsak ponedeljek od 25. aprila naprej oglejte oddajo 'Vsi za Naše!' na POP TV in VOYO.