Na večnem derbiju navijači povzročili več kot 40.000 evrov škode

Tudi tokrat je derbi med večnima rivaloma Olimpijo in Mariborom bolj kot dogajanje na zelenici zaznamovalo obnašanje navijačev. Na nedeljski tekmi so pristaši Olimpije Green Dragonsi uničili 59 stolov na tribuni B, še več pozornosti pa je požel neprimeren transparent, namenjen Josipu Iličiću .

Nevšečnosti so povzročili tudi gostujoči navijači. Kot so sporočili iz javnega zavoda Šport Ljubljana, so pristaši Maribora oziroma Vijole poškodovali več kot 160 stolov, zažgali lovilno mrežo in uničili sanitarije. Na naravno travo so odvrgli 15 pirotehničnih sredstev, nekaj jih je pristalo tudi na umetni travi.

Skupno škodo v zavodu ocenjujejo na več kot 40.000 evrov.

"Apeliramo na pristojne, da se uvedejo strožji ukrepi in prepovedi obiska tekem v primeru tako neprimernega obnašanja. Nogomet je šport povezovanja in pozitivnih vrednot, zato je pomembno, da vsi skupaj ohranjamo njegovo integriteto," so še zapisali v sporočilu za javnost.