Na vedno daljšem seznamu davčnih prestopnikov zdaj tudi Ramos

Sergio Ramos je med letoma 2012 in 2014 prihodke prenašal na račun svojega podjetja Sermos SL, si s tem zmanjšal znesek plačanega davka in oškodoval državo. Ramos je napovedal, da se bo na kazen pritožil, saj ni naredil namerne napake, ta naj bi bila le posledica nepoznavanja novega zakona.

RAMOS

Branilec Real Madrida se je pridružil številnim drugim nogometašem, ki so jih oblasti zaradi davčnih nepravilnosti kaznovale. Pred tem se je to zgodilo Cristianu Ronaldu, Lionelu Messiju, Neymarju Jr. in še nekaterim, a Ramos pravi, da so bili njihovi primeri drugačni. Ronaldo in Messi sta bila obsojena tudi na večmesečni pogojni zaporni kazni.

"Pri meni gre za administrativno napako in ne za kriminalno dejanje. Zato pri meni ne gre za kazenski postopek, ampak upravni,"meni Ramos in dodaja:"Davke redno plačujem. Imam ekipo strokovnih sodelavcev, ki analizirajo, upravljajo in rešujejo vse moje davčne zadeve. A davčna uprava je v kritičnih letih spremenila zakon, od nje sem pred tem dobil napačne podatke. Zato se bom pritožil."