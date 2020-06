Na vidiku je presenečenje: Werner že dogovorjen s Chelseajem?

Tima Wernerja, 24-letnega produkta mladinske šole Stuttgarta, so sicer najpogosteje povezovali z Liverpoolom, tudi Werner pa je izjavil, da je "ponosen" na dejstvo, da ga omenjajo v isti sapi s klubom, ki ga vodi nekdanji trener Mainza 05 in Borussie Dortmund Jürgen Klopp. Soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kamplain strelec 25 golov v tej sezoni 1. Bundeslige (za nemško izbrano vrsto jih je na 29 tekmah dosegel 11) naj bi imel v pogodbi odkupno klavzulo v višini 60 milijonov evrov.

V najboljšem položaju je zdaj po poročanju različnih britanskih in nemških medijev londonski Chelsea, ki se je februarja okrepil z Ajaxovim krilnim napadalcem Hakimom Ziyechom(41,13 milijona evrov), prejšnji mesec pa je pogodbo z modrimi podaljšal tudi srednji napadalec francoske reprezentance Olivier Giroud.

Želel je Ligo prvakov in redno igranje

Sky Sports je poročal, da je Chelsea ustno že dogovorjen z nogometašem, ki bi lahko na Stamford Bridgeu užival v kar 200.000 funtih tedenske plače (222.359 evrov), omenjeni medij pa je njegovo odkupno klavzulo postavil na 55 milijonov evrov. Njena veljavnost naj bi se iztekla 15. junija. Liverpool, dodaja Sky Sports, v trenutnih razmerah, ki vladajo v svetovnem gospodarstvu, ni bil pripravljen izplačati omenjene vsote.

"To je Chelseaju omogočilo, da se približa svoji tarči številka ena, 24-letnik pa je zadovoljen, da bo igral za ekipo Franka Lamparda. Njegova prioriteta je bila vedno podpisati s klubom iz Lige prvakov, v katerem lahko redno igra,"poroča Sky Sports. Chelsea je bil do decembra s strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa) sicer kaznovan s prepovedjo kupovanja nogometašev, zato je bilo klubsko vodstvo primorano močno pomladiti kader, s katerim se je legendarni vezist Lampard sicer odlično ujel in zabeležil nekaj odmevnih rezultatov.

Londončane je sicer v Ligi prvakov na prvi tekmi osmien finala prepričljivo premagal Bayern (0:3), sledi pa še povratni dvoboj v Münchnu. Leipzig je že napredoval z dvema zmagama nad Chelseajevimi mestnimi tekmeci iz vrst Tottenhama. Prav z Bayernom so Wernerja sicer pogosto povezovali v domovini, a je sam v nedavnih izjavah jasno dejal, da mu prestop na Bavarsko ne diši. Poleti bi se v zahodni London lahko preselil tudi bočni branilec Leicester Cityja Ben Chilwell, na svoji spletni strani še trdiSky Sports.