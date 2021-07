Na Wembleyju v lovu na finale še Angleži in Danci

Italijanski nogometaši so si po zmagoslavju nad Španci s 4:2 po enajstmetrovkah priigrali prvo vstopnico za nedeljski veliki finale evropskega prvenstva, za drugo se bodo udarili Angleži in Danci. Angleži bodo v polfinalu na domačem Wembleyju v Londonu lovili prvo uvrstitev v finale Eura. Dvakrat so igrali v polfinalu. Poleg leta 1996 še na prvenstvu v Italiji leta 1968. Danci, senzacionalni evropski prvaki iz leta 1992, ko so na turnirju na Švedskem v zadnjem hipu nadomestili razpadajočo Jugoslavijo, so se četrtič prebili v polfinale.

icon-expand Jannik Vestergaard, Joakim Maehle in Thomas Delaney FOTO: AP

Danska se je skozi šivankino uho prebila v izločilne boje. Po šoku na uvodni tekmi proti Finski in drami prvega zvezdnika Christiana Eriksena ter uvodnih porazih proti Finski z 0:1 in Belgiji z 1:2 je v nadaljevanju turnirja nanizala same zmage.

Angleži bodo na domačem Wembleyju v Londonu lovili prvo uvrstitev v finale Eura. Dvakrat so igrali v polfinalu. Poleg leta 1996 še na prvenstvu v Italiji leta 1968.

V Koebenhavnu je na kolena položila Rusijo s 4:1, v osmini finala v Amsterdamu odpihnila Wales s 4:0, v četrtfinalu v Bakuju pa premagala še Češko z 2:1. Senzacionalni evropski prvaki iz leta 1992, ko so na turnirju na Švedskem v zadnjem hipu nadomestili Jugoslavijo, so se četrtič prebili v polfinale. V Španiji 1964 so v polfinalu morali priznati premoč nekdanji Sovjetski zvezi, v Franciji so leta 1984 po izvajanju 11-metrovk klonili proti Španiji, na letošnjem turnirju pa jih v polfinalu čaka izjemno močna in motivirana Anglija. Gostitelji najbolj pomembnih tekem na letošnjem turnirju so se prvič po letu 1996 prebili v polfinale.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izbranci Garetha Southgata želijo, kot piše STA, na letošnjem turnirju narediti korak naprej in izboljšati dosežek iz Italije 1968, ko so v svojem prvem polfinalu izgubili proti nekdanji Jugoslaviji, na drugem polfinalnem nastopu na domačih tleh 1996 pa po izvajanju 11-metrovk klonili proti kasnejšim zmagovalcem iz Nemčije. Svetovni prvaki iz leta 1966 na letošnjem turnirju kažejo sijajne predstave. V skupinskem delu so Hrvate in Čehe premagali z 1:0, s Škoti pa so se razšli brez golov. V osmini finala so premagali Nemce z 2:0, najbolj učinkovito predstavo pa so prikazali v četrtfinalu, ko so v Rimu premagali Ukrajince s 4:0.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Italijanom loterija enajstmetrovk

Italijanska nogometna reprezentanca se je po zmagi nad Španijo po izvajanju 11-metrovk s 4:2 uvrstila v veliki finale evropskega prvenstva. V rednem delu in obeh podaljških se je tekma končala z 1:1. Italijani so se po zmagoslavju nad Španci četrtič prebili finale, v nedeljo bodo na slovitem stadionu v severozahodnem delu Londona naskakovali svojo drugo končno zmago na evropskih prvenstvih proti zmagovalcu angleško-danskega obračuna. Na domačem sklepnem turnirju 1968 so se povzpeli na nogometni Mont Blanc, v Belgiji in na Nizozemskem 2000 so v finalu morali priznati premoč Francozom, dvanajst let kasneje pa so bili na Poljskem in v Ukrajini na najbolj pomembni tekmi od njih boljši tudi Španci. Izid, polfinale EP v nogometu:

Anglija - Danska