Na zaključnem turnirju pokala Spar Primorska, Koper, Krka in Cedevita Olimpija

Koper Primorska, domžalski Helios Suns, novomeška Krka in Cedevita Olimpija so udeleženci zaključnega turnirja najboljše četverice košarkarskega pokala Spar. Zadnja dva udeleženca odločilnih bojev za pokalno lovoriko sta dala četrtkova obračuna. Cedevita Olimpija je še drugič ugnala Šenčur GGD (93:83), Novomeščani pa so ugnali Hopse v gosteh (75:66).

Cedevita Olimpija v skladu s pričakovanji ni imela težav z FOTO: Damjan Žibert Krka je na Polzeli s 75:66 še v drugo premagala domače Hopse. Pri Novomeščanih je bil najbolj razpoložen Marko Jošilo s 14 točkami, Jan Copot pa je bil s 15 točkami najbolj razpoloženi posameznik domače zasedbe. Cedevita Olimpija je dobila še drugi obračun tega tedna proti Šenčurju, ko je nocoj v dvorani Kodeljevo slavila s 93:83. Mikael Levon Hopkins je bil s 17 točkami v ospredju pri ljubljanski zasedbi, medtem ko je Šenčurjane vodil Dino Murić z 22 točkami. Zaključni turnir pokala Spar bo v soboto in nedeljo na Kodeljevem.