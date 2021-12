Na zaostali tekmi remi Celja in Olimpije

Nogometaši Olimpije nadaljujejo slabo serijo, odkar jih je prevzel Dino Skender, in so vse dlje od želenega točkovnega izkupička in mesta na prvenstveni lestvici. Ljubljančani, ki so zadnjo tekmo odigrali 7. novembra, ko so izgubili v Kidričevem, nato pa so morali skoraj tri tedne počivati zaradi okužb v ekipi, tokrat niso pokazali slabe predstave, bili so bližje polnemu izkupičku kot Celjani, a spet ne toliko, da bi bila delitev točk nezaslužena.

Ljubljančani so morali na začetku zdržati pritisk gostiteljev, uvodne minute so namreč minile v premoči Celjanov. Ti so nizali napade, nekajkrat prišli v ali pred kazenski prostor, toda nevarnejšega strela niso sprožili, njihovi igralci so sprejemali napačne odločitve.

Enako je na drugi strani veljalo za Aldairja Djaloja, ki je v 15. minuti imel prvo veliko priložnost na tekmi, a je ostala neizkoriščena tudi zaradi njegove sebičnosti. V protinapadu sta skupaj z Mustafo Nukičem krenila proti domačim vratom, a se je napadalec, namesto da bi podal, odločil za strel, po katerem pa je vratar Matjaž Rozman žogo odbil v kot.